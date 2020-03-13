Вячеслав Никонов: Мой дедушка писал Сталинскую Конституцию и мне бы сейчас от него досталось...

- Вячеслав Алексеевич, пришли свежие данные ВЦИОМ: поддержать поправки в Конституцию готовы 64% опрошенных. Какие настроения в Нижнем Новгороде, куда вы съездили?

- Да, я был на заседании Нижегородского Заксобрания, где рассматривались поправки в Конституцию. Голосование там было такое же, как в Госдуме. Коммунисты воздержались, остальные поддержали. С большим запасом это прошло.

Встречался и с избирателями. Поддерживают поправки. Естественно, возникают вопросы по отдельным формулировкам. Но в целом, конечно, Конституция становится объективно лучше. Гораздо. Мы там сейчас можем записать то, о чем не могли даже подумать 27 лет назад, когда ее писали.

- О «поправке Терешковой» что там говорят?

- Водораздел понятен. Те, кто поддерживает Путина, поддерживают и «поправку Терешковой». Кто не поддерживает, тот возражает. Потому что, с точки зрения демократии, нет ответа на вопрос, нужно ли в Конституции устанавливать количество сроков или не нужно. В США эта норма есть, но она появилась только в 1951 году. Была ли Америка после 1951 года более демократичной, чем до? Не уверен. Наоборот, Америка Рузвельта, очевидно, была более демократичной, чем Америка Трумэна или Эйзенхауэра, когда вовсю полыхал маккартизм.

В Германии, Великобритании, Японии никаких сроков для глав государств, правительств не устанавливается. Поэтому ответа на данный вопрос нет. Установление сроков, с одной стороны, да, это гарантия сменяемости, а с другой - ограничение права выбора людей.

- А ваше мнение?

- Я считаю, особенно в нынешних условиях, возможность для нынешнего президента баллотироваться в 2024-м - это важно. Потому что, если такой возможности нет, то мы имеем дело со слабым президентом. А в нынешней ситуации слабый президент нам точно не нужен. Путин на самом деле, когда он выступал в Госдуме, произнес ключевую фразу: до 2024 года мы успеем много чего сделать, а там - посмотрим.

- А вот в Конституции Сталинской (принятой в 1936 году) тоже не было предусмотрено никаких сроков: сколько, к примеру, товарищ Сталин должен находиться у власти.

- И меня поражает позиция коммунистов, которые вдруг начали выступать против отмены ограничения по количеству сроков для президента. Я бы хотел посмотреть в советское время, как кто-то из них попробовал бы установить сроки для Генсека ЦК КПСС. Но, понимаете, ключевое отличие нынешней России от Сталинской или Брежневской в том, что у нас выборы главы государства - прямые, всенародные. Народ определяет, кто будет президентом, а не группа товарищей из Политбюро.

- Ваш дед Вячеслав Молотов тоже участвовал в разработке сталинской Конституции?

- Да. Молотов отвечал за экономический раздел и социально-экономические права. И он представлял Конституцию на сессии Верховного Совета СССР.

- Вы, когда трудились в рабочей группе, про деда вспоминали? Может, какие-то его мысли?

- Честно? Нет. Мы с ним очень разные люди. Но он был патриотом своей страны. И патриотические идеи, которые он отстаивал, мы в Конституции отразили. Например, самое главное - своей земли не отдадим ни пяди.

- Это вам дед завещал?

- Это уж точно. А разговоры о возврате Курильских островов возникли только когда Хрущев решил пообсуждать это с Японией…

- И когда вашего деда уже не было в руководстве страны.

- В том-то и дело! Это стало возможно, когда он перестал возглавлять внешнюю политику СССР. При Молотове территория страны менялась только в одну сторону - приращения.

- Вы как-то сказали, что Конституция 1993 года появилась с родовыми травмами. А Сталинско-Молотовская была травмирована?

- Ну, конечно, сталинская была изначально травмирована. В ней была заложена диктатура пролетариата. Эта родовая травма режима, правда, шла еще от 1917 года.

Что касается родовых травм Конституции 1993 года, то их было пять.

Первая - тогда вообще невозможно было записать никакие социальные гарантии. В 93 году инфляция достигала 859%. Ни о какой минимальной зарплате не ниже прожиточного минимума вообще речи идти не могло. Или об индексации пенсий. Там отсутствовало само социальное государство.

Репродукция обложки Конституции Союза Советских Социалистических Республик 1936 года. Фото ТАСС

- Так. А вторая травма?

- Вторая - в тот период мы активно все время куда-то вступали. И не было никакого приоритета наших законов над международными. Была совершенно другая идеология. Как вы помните, Черномырдин говаривал…

- Как куда ни вступим, так на что-то наступим.

- Именно так! В итоге мы всюду повступали. И после этого удивляемся, что о нас не прочь вытирать ноги: и Европейский суд по правам человека, и всякие антидопинговые организации или Гаагский арбитраж...

- Третья родовая травма?

- Тогда пытались «отряхнуть прах с наших ног». Отрицали советскую историю, преемственность. Поэтому надо было ставить вопрос о наших национальных традициях, защите исторической памяти, семьи, как брака между мужчиной и женщиной. Защиты детей. И так далее. Все это просто отсутствовало в Конституции.

Она, такая, может быть у любой страны. В ней ничего о России, о русскости не говорилось.

- Тем более об идее «русского мира», о соотечественниках.

- То, что мы говорим о «русском мире», а он, по моим оценкам, ничуть не меньше, чем количество людей, проживающих в самой России, это очень важно.

- Четвертая родовая травма?

- Когда писалась Конституция-1993, пушки расстреливали парламент. И Госдума получила гораздо меньше полномочий, чем Съезд народных депутатов СССР. А Съезд был вообще высшим органом власти! Тогда и превратили парламентское государство в президентское. И то, что сейчас Госдума получает возможность формировать правительство, не сталкиваясь с угрозой роспуска, это очень серьезное достижение.

Кроме того, в Конституции записывается такая вещь как парламентский контроль, который де-юре отсутствовал. Это важное расширение прав законодательной власти.

- Ну, и, загибаю пятый палец…

- Да, последнее, что я считал родовой травмой Ельцинской Конституции, это местное самоуправление. Оно было наделено государственными функциями, но только не деньгами для реализации этих функций! И отсюда у нас колоссальная проблема все последние 27 лет с выполнением местным самоуправлением своих обязанностей. Сейчас мы вводим местное самоуправление в единую систему публичной власти. Это возможность местных органов выполнять госфункции при условии их полного финансового обеспечения.

- Теперь, приняв поправки в Конституцию, мы эти травмы залечим?

- Сведем на нет.

- И будет она у нас идеальной?

- Ну, идеальных Конституций я не читал и не знаю. И наша - не идеальная. Даже с учетом поправок. Например, у нас записано, что бесплатно можно получить только 9 классов образования. В 1993 году «младореформаторы» так и считали, что этого достаточно, а дальше - платите. Но это не изменяемая 2-я глава Конституции. Мы не можем ее править без Конституционного собрания. Есть над чем работать.

- Не получится ли так, что внук Никонова, скажем, лет через тридцать и в этой Конституции найдет родовые травмы?

- Не исключаю. Время течет. Надеюсь, внуки будут достаточно грамотными, чтобы оценить улучшения, которые мы сделали сейчас.

- А вот если бы Молотов, ваш дед, послушал, о чем мы с вами говорим, кому бы больше от него досталось - Никонову или Гамову?

- Конечно, Никонову!

- А за что вам попало бы?

- За то, что я не очень лестно отозвался о Сталинской Конституции.

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