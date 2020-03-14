2020-03-14T07:13:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайский коронавирус в мире, последние новости на 14 марта 2020 года: в США ввели режим ЧС из-за коронавируса

Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса на 14 марта 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"КП" рассказывает о последних новостях про коронавирус на 14 марта 2020."КП" рассказывает о последних новостях про коронавирус на 14 марта 2020.Фото: REUTERS
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За последние сутки число зараженных в мире увеличилось более чем на 9 000 человек и составило 145 369 случаев. Число погибших от китайского коронавируса нового типа превысило отметку в 5 000 человек - 5 429. А вот число вылечившихся составляет уже 71 688.

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если если все будут соблюдать меры предосторожности. Дезинфекция, никаких контактов и рукопожатий, помимо этого стоит мыть руки с мылом и использовать одноразовые салфетки, при случае оставаться дома.

Американский президент Дональд Трамп официально объявил режим ЧС в стране из-за коронавируса. Федеральные власти получат дополнительные полномочия для эффективной помощи отдельным штатам в борьбе с распространением болезни на территории США. Об этом президент Америки сказал во время экстренной пресс-конференции. По официальным данным, в России за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусом нового типа. Больные находятся под наблюдением врачей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Пермском крае. Ситуация - под контролем.

Болезнь затрагивает и работу звезд. Из-за коронавируса переносятся не только премьеры и концерты артистов, но и в привычной жизни звезд произошли коррективы. Так, дочь Бородиной учится дома, Казанова грустит без мужа итальянца, а Кудрявцева следит за температурой.

Эксперты назали топ стран, куда планируют свои путешествия летом россияне. И в лидерах оказались Черногория, Казахстан и даже Испания.

Известный врач и научно-медицинский просветитель Ярослав Ашихмин считает, что вместо того чтобы биться в истерике из-за коронавируса лучше заняться своим здоровьем. Ведь от коронавируса умерло меньше людей, чем ежедневно гибнет из-за болезней сердца. Но фастфуды не пустеют.

В то же время, в Карибском море найден круизный лайнер, который рискует повторить судьбу «чумного корабля» Diamond Princess, который был помещен на 14-дневный карантин у берегов Японии. Там нашли двух заболевших коронавирусом. На борту находится 38 россиян, среди них заразившихся нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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