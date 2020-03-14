Московские больницы закрыли для посещения

Власти Москвы продолжают принимать меры, необходимые для остановки распространения коронавируса. Напомним, в городе инфекция подтверждена у 24 человек, при этом 1 пациент выздоровел. В субботу, 14 марта, было принято решение о закрытии всех городских больниц для посещения.

- Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских. Однако посетители по-прежнему смогут передавать «посылки» своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места, - сообщили в штабе коронавируса Москвы. - Кроме того, о состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача. Расписание консультаций и места приема передачи можно уточнить по телефону городского стационара, где пациент проходит лечение.

Дата окончания действия запрета пока не определена. Кроме того с понедельника, 16 марта, во всех городских поликлиниках временно отменена плановая диспансеризации и профилактические медицинские осмотры.

- Эти меры действуют до особого распоряжения главного санитарного врача, - пояснили в оперативном штабе.

Напомним, с понедельника, 16 марта в школах Москвы и Московской области ввели свободное посещение. Но чиновники уже пояснили, что это вовсе не каникулы. Ребятам, которые не пойдут в школу придется заниматься самостоятельно. Задания будут публиковать на сайтах школ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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