2020-03-14T17:43:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Московские больницы закрыли для посещения

Временный запрет ввели, чтобы остановить распространение коронавируса
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
В московских больницах теперь нельзя посещать пациентов.В московских больницах теперь нельзя посещать пациентов.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

Власти Москвы продолжают принимать меры, необходимые для остановки распространения коронавируса. Напомним, в городе инфекция подтверждена у 24 человек, при этом 1 пациент выздоровел. В субботу, 14 марта, было принято решение о закрытии всех городских больниц для посещения.

- Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских. Однако посетители по-прежнему смогут передавать «посылки» своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места, - сообщили в штабе коронавируса Москвы. - Кроме того, о состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача. Расписание консультаций и места приема передачи можно уточнить по телефону городского стационара, где пациент проходит лечение.

Дата окончания действия запрета пока не определена. Кроме того с понедельника, 16 марта, во всех городских поликлиниках временно отменена плановая диспансеризации и профилактические медицинские осмотры.

- Эти меры действуют до особого распоряжения главного санитарного врача, - пояснили в оперативном штабе.

Напомним, с понедельника, 16 марта в школах Москвы и Московской области ввели свободное посещение. Но чиновники уже пояснили, что это вовсе не каникулы. Ребятам, которые не пойдут в школу придется заниматься самостоятельно. Задания будут публиковать на сайтах школ.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дополнительные койки для тяжелых больных коронавирусом откроют в столичном роддоме №8

Всех рожениц перевели в другие больницы (подробности)

ВАЖНО

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Виктор Малеев – признанный эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист Виктор Малеев работал в очагах опасных инфекций – таких как холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Именно Виктор Васильевич Малеев помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы.

Эксперт поделился с читателями "Комсомолки" своими правилами профилактики новой болезни - коронавируса. Приводим их полностью от первого лица (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Европе: Чехия, Норвегия и Словакия закрывают границы из-за коронавируса: что надо знать туристам
Страны Европы решились на кардинальные меры для борьбы с коронавирусом. Чехия, Норвегия и Словакия закрыли границы для всех иностранцев, включая россиян
Кардиолог Ярослав Ашихмин: От коронавируса умерло меньше людей, чем ежедневно гибнет из-за болезней сердца. Но фастфуды не пустеют
Известный врач и научно-медицинский просветитель считает, что вместо того чтобы биться в истерике лучше заняться своим здоровьем
Новости 24
Правительство Испании запрещает все перемещения внутри городов страны
Более десяти ракет упали на военную базу США и Великобритании в Ираке
РПЦ не будет отменять богослужения из-за распространения коронавируса
Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19
"РЖД" отменяет поезда в Берлин и Париж из-за коронавируса
Украина собирается эвакуировать своих граждан из Италии
МЧС предостерегает москвичей о порывистом ветре, гололедице и дожде со снегом
Космический корабль «Союз МС-16» завершил испытания на герметичность
В Италии из-за коронавируса стала чище атмосфера
Фигурантам дела Абызова изменили обвинение с участия в преступном сообществе на его создание
Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая
Самолет Будапешт-Москва подал сигнал тревоги и снизил высоту
Матвиенко: возможно усиление мер борьбы с коронавирусом после 1 апреля
Ребенок взял автограф у игрока НБА Руди Робера и заразился коронавирусом
Авиакомпания S7 приостанавливает все рейсы из России в пять стран до 31 мая из-за коронавируса
Москвичей в субботу, 14 марта, ждёт похолодание
Минпросвещения рекомендует перевести школьников в регионах на дистанционное обучение
Совет Федерации одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Силуанов: Россия готовит меры, чтобы снизить урон от снижения цен на нефть и пандемии коронавируса
В России в 2020 году из Фонда национального благосостояния заберут 600 миллиардов рублей
Россия и Турция впервые проведут совместное патрулирование в Идлибе
Президент Туркмении призвал защищаться от вируса окуриванием дымом гармалы
Лидера группы "Океан Эльзы" обвиняют в отмывании денег
Спецслужбы Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта
Тётя Конора Макгрегора умерла от коронавируса
Драчев о Логинове: Александр должен помочь команде вырастить таких же спортсменов, как он
Врачи Гонконга назвали тяжёлые последствия коронавируса