2020-03-14T17:41:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Дополнительные койки для тяжелых больных коронавирусом откроют в столичном роддоме №8

Всех рожениц перевели в другие больницы
Светлана ВОЛКОВА
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Больных с коронавирусом будут отвозить в роддом №8.Больных с коронавирусом будут отвозить в роддом №8.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Коронавирус в столице сдерживают всеми возможными средствами. Напомним, в городе инфекция подтверждена у 24 человек, при этом 1 пациент выздоровел. Больных лечат в городских инфекционных больницах. Кроме того, готовятся и дополнительные места для заражённых, если ситуация начнёт осложняться. Для этого в Новой Москве началось строительство корпуса на 500 коек. Ещё один стационар для больных с коронавирусом появится на юг-востоке столицы - на Самаркандском бульваре. Врачи родильного корпуса больницы имени Демихова предложили, учитывая сегодняшнюю сложную эпидемиологическую ситуацию, перепрофилировать корпус. Эту инициативу поддержал департамент здравоохранения Москвы. "Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, - говорится в официальном сообщении Депздрава. - Частым осложнением является пульмонологическая патология, в частности внебольничная пневмония. Отдельно стоящее здание роддома № 8 отвечает всем требованиям по оказанию качественной медицинской помощи всем пациентам без угрозы распространения вирусных инфекций. Кроме того, штат медицинского персонала будет усилен специалистами пульмонологами и терапевтами. Это вынужденная, временная мера, принятая на время, пока эпидемиологическая ситуация в городе не стабилизируется".

Из роддома № 8 уже выписаны большинство рожениц, получивших необходимую помощь. А остальных женщин перевели в ближайшие роддома по их пожеланиям и выбору. "Все они находятся под личным контролем главного акушера-гинеколога Москвы Антона Оленева, - сообщили в департаменте здравоохранения столицы. - До этого момента в роддоме оставались свободными более 40% акушерских коек. Подчеркиваем, что все пациентки получат высококвалифицированную медицинскую помощь, консультацию или пройдут обследование на базе лучших акушерских стационаров Москвы".

Напомним, Москва стала одним из первых регионов, который перешел в режим повышенной готовности из-за коронавируса. По указу мэра Сергея Собянина с сегодняшнего дня в столичных школах разрешается свободное посещение уроков. Ранее в Москве указом мэра были запрещены массовые мероприятия с количеством более 5 тысяч участников.

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Московские больницы закрыли для посещения

Власти Москвы продолжают принимать меры необходимые для остановки распространения коронавируса. Напомним, в городе инфекция подтверждена у 24 человек, при этом 1 пациент выздоровел. В субботу, 14 марта, было принято решение о закрытии всех городских больниц для посещения (подробности)

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Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Виктор Малеев – признанный эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист Виктор Малеев работал в очагах опасных инфекций – таких как холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Именно Виктор Васильевич Малеев помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы.

Эксперт поделился с читателями "Комсомолки" своими правилами профилактики новой болезни - коронавируса. Приводим их полностью от первого лица (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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