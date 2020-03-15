2020-03-15T21:37:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактика коронавируса: найдем время на зарядку и отдых

ВОЗ рекомендует медработникам антистресс систему, которая и нам не помешает
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации для врачей, как позаботиться о себе в условиях пандемии коронавирусаВсемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации для врачей, как позаботиться о себе в условиях пандемии коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ситуации эпидемии врачи находятся на переднем крае обороны. Именно они контактируют и с инфицированными, и с теми, у кого вирус может быть потенциально, и с теми, кто вернулся из стран с наибольшим числом заражённых коронавирусом и сейчас проходит карантин. Нагрузка большая, ответственность - тоже, да и стресс зашкаливает.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

Режим повышенной готовности требует и особого внимания к себе, к своему состоянию, как психологическому, так и физическому. Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации для врачей, как позаботиться о себе в этих непростых условиях, призывая обратиться к проверенным на деле стратегиям копинга (совладания со стрессом). Правила, как оказалось, совсем простые, но выполнять их будет нелишним для всех.

- Отдыхайте так, чтобы вам хватало, используйте для отдыха промежутки между сменами, делайте перерывы в работе.

- Ешьте регулярно и выбирайте здоровую пищу, следите, чтобы витаминов было достаточно.

- Включайте в распорядок физическую активность. Найти время для небольшой зарядки важно.

- Оставайтесь на регулярной связи с родными и друзьями. Телефон должен быть заряжен и под рукой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В эти дни в сети медицинские работники активно делятся изречением Гиппократа, которое напоминает о том, что врачи и пациенты - соработники в деле выздоровления:

"Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности".

Меры профилактики вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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