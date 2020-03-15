Правда ли, что некоторые лекарства для гипертоников могут ухудшить состояние при коронавирусе

- Коронавирус nCoV-2019 проникает в клетки человека с помощью рецептора ACE2. Этот рецептор - очень полезный белок, который помогает нам бороться с разными патофизиологическими процессами (то есть приводящими к нарушению работы организма. - Ред.). В том числе АСЕ 2 защищает наши легкие при вирусных инфекциях. И по злой иронии именно этот белок-рецептор использует коронавирус! При инфицировании человека вирусом nCoV-2019 белок АСЕ2 оказывается «угнанным». И вместо того, чтобы выполнять свою защитную функцию, он становится входными воротами внутрь наших клеток, - рассказала в видеолекции на своем ютьюб-канале российско-американский генетик, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова.

Выработка белка-рецептора ACE2 может повышаться у людей, которые принимают определенные препараты для снижения давления, предупредила ученый. Речь идет о классе лекарств под названием «ингибиторы АПФ». Их действующие вещества заканчиваются на «прил». Сюда входят, в частности, популярные эналаприл, каптоприл (торговое название Капотен). «Имеет смысл на время эпидемии COVID перейти на другие антигипертензивные средства, - считает профессор Анча Баранова. - Тогда вы будете менее склонны к быстрому развитию коронавирусной инфекции».

Врач-кардиолог: пока это лишь предположения

- Пациенты, у которых есть сопутствующие заболевания, в первую очередь это люди старшего возраста, изначально имеют повышенный риск заражения COVID-19 и худший прогноз, - рассказал «КП» врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов. - Исследование 138 госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией показало, что у 16,7% больных развилась аритмия и у 7,2% было острое повреждение сердца. Все это - в дополнение к другим осложнениям, связанным с COVID-19. Также есть данные о случаях острого приступа сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, остановки сердца и сердечной недостаточности у больных с коронавирусной инфекцией.

Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть особенно внимательными к своему здоровью в условиях распространения COVID, подчеркивает кардиолог. Надо обращаться за медицинской помощью при малейших признаках ухудшения дыхания. И обязательно принимать назначенные препараты для нормализации давления, ни в коем случае не отменять и не пропускать их прием.

- Ученые говорят о возможном ухудшении состоянии больных с COVID-19, принимающих каптоприл (Капотен), эналаприл и другие препараты из этой группы.

- Да, я видел научные публикации с предположениями такого рода. Но пока это лишь предположения. У нас нет рекомендаций (о замене препаратов - ингибиторов АПФ на время эпидемии. - Ред.) от медицинского сообщества, признанных авторитетных медицинских организаций. Ни в России, ни за рубежом.

«Ваш лечащий врач ничего не заменит»

- Пока речь идет о научной гипотезе, - соглашается с коллегой профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов. - Сегодня мы не видим достоверных подтверждений такой версии в клинической практике. Поэтому нет официальных рекомендаций, и у лечащих врачей нет основания заменять пациентам ингибиторы АПФ на другие препараты.

На практике это означает: если вы обратитесь к своему лечащему врачу с просьбой заменить препараты из этой группы, то он вряд ли станет это делать. Поскольку на сегодня нет медицинских оснований для такой замены.

Главное — ни в коем случае не прекращать прием лекарств от гипертонии, в один голос призывают врачи. Поскольку люди с повышенным, ненормализованным давлением однозначно попадают в группу самого высокого риска тяжелых форм COVID.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и сообщит, как только появятся новые подтвержденные данные.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

- Поскольку нет клинических подтверждений и официальных рекомендаций о замене лекарств для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, я бы посоветовал таким пациентам в нынешних условиях лишний раз не посещать поликлиники без необходимости, - говорит эксперт по здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Люди старшего возраста и особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями больше всего рискуют заразиться COVID, гриппом или ОРВИ с тяжелыми осложнениями. А метро, транспорт и медицинские учреждения это места наибольшего скопления народа и высокой вероятности передачи вирусов. Всемирная организация здравоохранения настойчиво рекомендует избегать таких мест кроме случаев крайней необходимости.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ВАЖНО

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Виктор Малеев – признанный эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист Виктор Малеев работал в очагах опасных инфекций – таких как холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Именно Виктор Васильевич Малеев помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы.

Эксперт поделился с читателями "Комсомолки" своими правилами профилактики новой болезни - коронавируса. Приводим их полностью от первого лица (подробности)

Контроль в аэропортах и на вокзалах усилить, мероприятия сократить: в России заработал координационный совет по борьбе с коронавирусом

В России появился координационный совет по борьбе с коронавирусом. Об этом в субботу, 14 марта, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. В совет включены члены уже созданного ранее оперштаба по борьбе с коронавирусом, комиссия по экономической ситуации, руководители регионов (подробности)

Что сделала Москва, чтобы остановить коронавирус

Власти Москвы продолжают принимать меры необходимые для остановки распространения коронавируса. Напомним, в городе инфекция подтверждена у 24 человек, при этом 1 пациент выздоровел. Так что же уже сделано, чтобы остановить COVID-19 (подробности)