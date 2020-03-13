Коронавирус напугал: столичные торговые центры теряют покупателей

Столичные торговые центры в конце февраля — начала марта этого года посетило на 10-15% меньше покупателей, чем в то же время годом раньше. Даже показатели посещаемости накануне 23 февраля и 8 марта, когда в магазинах обычно толпа, оказались на 10% хуже прошлогодних. Крупные торговые сети говорят о сокращении товарооборота в сравнении с весной 2019 года в среднем на 30%. Это, заметим, еще до падения цен на нефть и курса рубля, случившегося уже после 8 марта. Недельный средний чек (сумма покупок в магазинах за неделю среднестатистической российской семьи), который подсчитывает исследовательский холдинг Ромир, тоже упал, хотя не так значительно — на 5,4% в сравнении с прошлым годом (неделя со 2 по 8 марта).

Маркетологи жалуются на коронавирус — люди стали на всякий случай меньше куда-то ходить, поэтому и меньше тратят. Эксперты Ромира делают похожий вывод.

Не у всех продавцов дела плохи. По данным пресс-службы интернет-магазина Ozon, заказы, сделанные онлайн, в сравнение с прошлым годом, стали более объемными. Среднее число товаров в одном заказе с 4-5 предметов в прошлом марте выросло до 7-8 — в этом. А на товары и услуги для домашнего досуга — вообще невиданный бум. Продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры выросли в сравнении с прошлым годом на 211%!

Процветают и сервисы по доставке еды. Благо оба главных конкурента на этом рынке - «Яндекс.Еда» и Delivery Club - предлагают «бесконтактную» доставку. Оплачиваешь заказ карточкой через интернет — и курьер оставит его под дверью, а вам придет сообщение, что еду можно забрать.

- Честно говоря, я не очень верю в осмотрительность и осторожность наших граждан. Но мы в последнее время и без коронавируса видим постоянное снижение оборотов традиционной торговли. И даже праздники этому уже не очень помогают, - прокомментировал ситуацию «КП» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Онлайн-торговля же наоборот растет, доставка еды растет — но это тоже общий тренд. Коронавирус этому, конечно, только способствует. Например, некоторые товары сейчас, по случаю коронавируса, стали на всякий случай заказывать в большем размере - сахар, гречку, макароны. И используют для этого именно онлайн-доставку. Зачем самим напрягаться, особенно если машины нет, ежели тебе все могут принести домой?

КСТАТИ

А почему в Италии в магазинах возник ажиотаж?

Про это уже многие наслышаны из соцсетей и СМИ — на севере Италии, узнав про карантин, жители размели из магазинов практически все съедобное.

- В Италии доставка именно продуктов плохо развита. Остальные товары, алкоголь активно заказывают через интернет, а вот сервисов по доставке еды из супермаркета практически нет,- рассказывает корреспондент «КП» Татьяна Огнева-Сальвони, живущая недалеко от Милана. - Поэтому и возник коллапс. Сейчас в супермаркеты стали запускать партиями по три-пять человек. А одна из сетей объявила, что бесплатно будет доставлять еду на дом самым бедным пенсионерам.

В Москве ситуация другая. У нас в последний год как раз опережающими темпами развивалась именно доставка еды — как продуктов из интернет-магазинов, так и готовых блюд из кафе и ресторанов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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Почему коронавирус с особой силой ударил по Италии и какая судьба ждет другие страны Евросоюза

- Франция, Германия и Испания отстают от Италии на 9 - 10 дней. Великобритания и США - на 13 - 16 дней. Это дает шанс местной медицине избежать роста заболеваний, - такие прогнозы появились в Интернет-сообществах, где вовсю продолжают обсуждать пандемию коронавирусной инфекции. Что значит «отставание» и как его вычисляют? Оправданны ли надежды затормозить COVID-2019 в странах Евросоюза, где распространение вируса еще не стало таким массовым, как в Италии? Эти вопросы мы задали эксперту по международному здравоохранению, кандидату медицинских наук Николаю Крючкову. (подробности)