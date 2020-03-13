Харви Вайнштейн как напрасная жертва

Сначала американский суд приговорил его к 23 годам заключения за проступки, которые довольно спорно были отнесены к числу «преступлений». А затем, лавина новостей о коронавирусе погребла имя великого продюсера под завалами информационного мусора, лишив всякой надежды на сочувствие и даже просто человеческую память.

Был Харви Ванштейн – и нет его. Пустое место. Вымаранное лицо на старой фотографии. Но не совсем. Судьба Харви символизирует круговорот всего в природе, где жизнь превращается в тлен и служит источником новой жизни.

Так и Ванштейн из живого человека, превратился в голливудский чернозем, на котором с бешеной скоростью уже растут новые киносценарии, сериалы и конечно – новые голливудские карьеры.

А спустя четверть века выяснится, что звезды сериалов о харасменте получали свои роли через постель и новый Харви Ванштейн отправится «досматривать свою жизнь в тюрьме».

После вынесения приговора на Вайнштейна надели наручники.Рисунок художника из зала судебного заседания.Фото: REUTERS

Я уверен, что эта история никого и ничему не научит. Жажда власти и человеческая похоть сносят любые жалкие преграды в виде корпоративных правил и толерантности.

Вся киноиндустрия (а может быть, и вообще все искусство) стоит на эксплуатации нарциссизма, который наука вообще-то относит к числу психических расстройств. А психам правила не писаны…

За позолоченную статуэтку Оскара и любовь миллионов тысячи мужчин и женщин готовы на любую низость и подлость. Что уж тут говорить про ничего не значащий перепихончик?

Харви Вайнштейн и французская актриса Марион Котийяр в Каннах, 2013 год.Фото: EAST NEWS

Только огромная очередь из людей с крайне низкими моральными принципами служит вернейшей гарантией того, что ничего у бешеных феминисток не получится, и люди будут продолжать торговать собой, а их начальники пользоваться своим служебным положением.

Общество, которое объявило высшей ценностью личный успех и деньги не может рассчитывать ни на что другое. Попытки морализаторствовать не отказываясь от этой господствующей идеологии – выглядят, как минимум, глупо, а скорее являются банальным манипулированием с целью заработать собственный социальный, политический или иной капитал.

Для религиозного и просто порядочного человека никакого «феномена Харви Ванштейна» просто не существует. Заповеди любой из доминирующих в мире религий исключают всякий моральный компромисс, на который якобы пришлось пойти жертвам такого страшного «насильника», что его пришлось изолировать от общества аж на 23 года.

Вайнштейн с Хайди Клум, 2006 год.Фото: EAST NEWS

Никакая карьера не заставит приличную женщину (или мужчину) торговать собой. И не важно - идет речь о теле или о достоинстве и чести в том самом старомодном смысле этого слова.

Нет никакой разницы – говорим ли мы об актрисе, которая претендует на главную роль в блокбастере или о депутате, который голосует за сомнительный законопроект. Не хочешь этого делать? Не делай. Ты - человек свободной воли.

Процесс против Ванштейна подлый еще и потому, что стирает разницу между «страданиями» кинозвезд, которые ради успеха, богатства и славы не останавливались ни перед чем и тысячами женщин, которые стали и становятся жертвами настоящего насилия.

Западное общество предлагает одинаково сострадать тем, кто видите ли мучился неприятными воспоминаниями о своем низком поступке и тем несчастным женщинам, которым насильники искалечили психику, здоровье и зачастую сломали всю жизнь.

Адвокат Вайнштейна Донна Ротунно общается с прессой после вынесения приговора её клиенту.Фото: REUTERS

Мне это напомнило один сюжет. Человек переживший Ленинградскую блокаду рассказывает об этом времени добропорядочной американской старушке. И она ему сочувственно отвечает: «Да, это было ужасно тяжелое время. Я не могла купить своей кошке куриную печенку».

Жертвы «насилия» Ванштейна – это про голод и про куриную печень для кота.

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