В Москве пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В понедельник, 16 марта, стало известно о побеге пациентки с подозрением на коронавирус из медицинского центра в Коммунарке. Молодая женщина получила положительный результат одного из трех тестов на COVID-19. Сразу после этого она самовольно покинула больницу и сейчас ее ищет полиция.

Главный врач больницы, где сейчас проходят лечение 17 пациентов с коронавирусом, назвал ее настоящей угрозой для общества.

- Несмотря на то что весь медицинский персонал и все медицинское сообщество проводит разъяснительную работу на официальных сайтах и в социальных сетях, мы сталкиваемся с фактами недобросовестного поведения пациентов, - прокомментировал Денис Проценко, главный врач городской больницы №40. - На этапе госпитализации они категорически против лечения и самовольно покидают больницу. Мы сразу же подаем телефонограмму в полицию и они подключаются к поискам. Но самое ужасное, на мой взгляд, это то, что такие пациенты с момента их ухода из стационара представляют реальную угрозу для общества.

Главный врач городской больницы №40 Денис Проценко.

Пациентку уже нашли и вернули на карантин. Возможно, теперь против нее возбудят уголовное дело. Специально для таких легкомысленных граждан в уголовном кодексе есть статья 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она предусматривает наказание для нарушевшего карантин человека, если его действия повлекли за собой распространение болезни. Если кто-то из зараженных беглянкой скончается, тогда ей будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, сейчас в этой больницы проходят лечение 17 пациентов с коронавирусом. Трое из них на днях получили отрицательные анализы на COVID-19. Скорее всего, уже в ближайшие дни их выпишут. Ранее от коронавируса в России успешно излечился футболист Давид Беров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766581" frameborder="0"></iframe> Главврач Московской больницы рассказал о побеге пациентки из стационара в Коммунарке.

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