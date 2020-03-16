2020-03-16T10:20:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

Ее местонахождение устанавливает полиция
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Больничный корпус в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: Серегй Ведяшкин / АГН МоскваБольничный корпус в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: Серегй Ведяшкин / АГН Москва
Изменить размер текста:

В понедельник, 16 марта, стало известно о побеге пациентки с подозрением на коронавирус из медицинского центра в Коммунарке. Молодая женщина получила положительный результат одного из трех тестов на COVID-19. Сразу после этого она самовольно покинула больницу и сейчас ее ищет полиция.

Главный врач больницы, где сейчас проходят лечение 17 пациентов с коронавирусом, назвал ее настоящей угрозой для общества.

- Несмотря на то что весь медицинский персонал и все медицинское сообщество проводит разъяснительную работу на официальных сайтах и в социальных сетях, мы сталкиваемся с фактами недобросовестного поведения пациентов, - прокомментировал Денис Проценко, главный врач городской больницы №40. - На этапе госпитализации они категорически против лечения и самовольно покидают больницу. Мы сразу же подаем телефонограмму в полицию и они подключаются к поискам. Но самое ужасное, на мой взгляд, это то, что такие пациенты с момента их ухода из стационара представляют реальную угрозу для общества.

Главный врач городской больницы №40 Денис Проценко.

Главный врач городской больницы №40 Денис Проценко.

Пациентку уже нашли и вернули на карантин. Возможно, теперь против нее возбудят уголовное дело. Специально для таких легкомысленных граждан в уголовном кодексе есть статья 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она предусматривает наказание для нарушевшего карантин человека, если его действия повлекли за собой распространение болезни. Если кто-то из зараженных беглянкой скончается, тогда ей будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, сейчас в этой больницы проходят лечение 17 пациентов с коронавирусом. Трое из них на днях получили отрицательные анализы на COVID-19. Скорее всего, уже в ближайшие дни их выпишут. Ранее от коронавируса в России успешно излечился футболист Давид Беров.

Главврач Московской больницы рассказал о побеге пациентки из стационара в Коммунарке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Контроль в аэропортах и на вокзалах усилить, мероприятия сократить: в России заработал координационный совет по борьбе с коронавирусом

В России появился координационный совет по борьбе с коронавирусом. Об этом в субботу, 14 марта, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. В совет включены члены уже созданного ранее оперштаба по борьбе с коронавирусом, комиссия по экономической ситуации, руководители регионов (подробности)

Что сделала Москва, чтобы остановить коронавирус

Власти Москвы продолжают принимать меры необходимые для остановки распространения коронавируса. Напомним, в городе инфекция подтверждена у 24 человек, при этом 1 пациент выздоровел. Так что же уже сделано, чтобы остановить COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На карантин из-за коронавируса уходит Неделя моды в Манеже
Бастрыкин встретился с кадетами и студентами в столичной консерватории
Курс рубля на сегодня: на торгах на Мосбирже доллар стоит 73,8 рубля, а евро - 81,51 рубля
Цена на нефть 16 марта: стоимость марки Brent опускается на 3% из-за опасений за спрос
Глава Минтруда: Детские пособия с 3 до 7 лет будут выплачиваться без справок
Правительство в ближайшее время наладит систему онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом
Опасаясь эпидемии россияне стали чаще покупать продукты онлайн и домашние игры
Правительство создаст антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей для борьбы с коронавирусом
Число заражённых коронавирусом в мире выросло более чем на 10 тысяч за сутки
42% российских компаний готовы перевести своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса
"Давайте пока отдохнём от снега": В Гидрометцентре рассказали об изменениях погоды
Россияне рассказали, что делает работу идеальной
Силовики объяснили, почему корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма
Больше половины тяжелобольных пациентов с коронавирусом во Франции - люди до 60 лет
Президент Бразилии спустился в толпу и начал делать селфи, чтобы доказать, что не боится коронавируса
В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в Евровидении
В Ассоциации туроператоров назвали пляжные страны, доступные несмотря на коронавирус
Трамп поддержал предложение Путина собрать саммит "большой пятерки", но хочет провести его в Нью-Йорке
ВОЗ: В мире зараженны коронавирусом 153 тысячи человек, в Китае - 81 тысяча
После снижения ставки ФРС США цена нефти Brent снизилась до 32,09 долларов
В министерстве труда планируют сделать механизм назначения пенсий беззаявительным
Беременная королева красоты разбилась при попытке перелезть через американо-мексиканскую стену
Коллекторы рассказали, в каких регионах живет больше всего неплательщиков по кредитам