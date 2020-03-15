Еще утром в воскресенье, 15 марта, в России не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. Но ситуация изменилась.

- За сутки в России выявили еще четыре случая коронавируса. Всего зафиксированы 63 случая, - сообщили в оперативном штабе коронавируса.

В каких регионах живут новые пациенты с вирусом COVID-19 пока официально не сообщается.

Напомним, днем ранее, в субботу, 14 марта в России было зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у россиян. Девять - в Москве, один - в Московской области, один - в Санкт-Петербурге, один - в Калининградской области, два - в Кемеровской области. Три из них, по данным Роспотребнадзора, не являются завозными. То есть коронавирусом заразились именно в России.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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