2020-03-15T16:41:36+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в России выявили еще четыре случая коронавируса

Число заболевших выросло до 63
Анастасия ВАРДАНЯН
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За сутки еще четыре человека заболели коронавирусом в России.За сутки еще четыре человека заболели коронавирусом в России.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Еще утром в воскресенье, 15 марта, в России не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. Но ситуация изменилась.

- За сутки в России выявили еще четыре случая коронавируса. Всего зафиксированы 63 случая, - сообщили в оперативном штабе коронавируса.

В каких регионах живут новые пациенты с вирусом COVID-19 пока официально не сообщается.

Напомним, днем ранее, в субботу, 14 марта в России было зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у россиян. Девять - в Москве, один - в Московской области, один - в Санкт-Петербурге, один - в Калининградской области, два - в Кемеровской области. Три из них, по данным Роспотребнадзора, не являются завозными. То есть коронавирусом заразились именно в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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