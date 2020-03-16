Коронавирус в Израиле: число безработных возросло на треть, в закрытых ресторанах пиво наливают даром

Первая серия моих записок — о том, как из-за коронавируса в Израиле отменили праздник Пурим — вышла в «КП» на прошлой неделе. С тех пор если что изменилось, то к худшему.

С каждым днем всё больше ощущаю себя героем триллера о нашествии зомби. Хотя вчера, зайдя в обычный супермаркет, я понял, что эти времена приближаются: толпы народа с выпученными глазами мечутся по магазину, скупая все подряд. Крупы, консервы, туалетную бумагу… Особая популярность — у геля для гигиены рук. Сейчас его попросту нет — раскупили.

Оставил на минуту тележку с продуктами, возвращаюсь — уже кто-то забрал из неё пакет взвешенного, но еще не оплаченного мяса. Зачем? Нервозность, паника…

Впрочем, дефицита продуктов пока нет, а кое-где от еды и питья не знают, как избавиться. В курортном городе Эйлат на Красном море в эти дни бесплатно наливают пиво в знаменитой пивоварне Soof — уникальной и единственной во всём регионе. Владелец пивоварни, выходец из России Яков Зирюкин, грустно улыбается:

— После решения правительства о закрытии всех мест общественного питания — пришлось свернуться и нам. А что делать с пятью тоннами свежайшего пива, которое не может долго храниться?

Сколько еще продлится истерия с коронавирусом? Неизвестно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Где конкретно угощать желающих (в самой пивоварне нельзя, карантин) — лишь меньшая из проблем. Главное — что делать с почти тонной продуктов: мяса, рыбы, овощей. Все это не может долго храниться даже в заморозке. Сколько еще продлится истерия с коронавирусом? Неизвестно. Так что еду просто раздадут нуждающимся. За счёт ресторатора.

Вообще-то правительство Израиля приняло решение закрыть все рестораны и кафе «с целью карантина, чтобы избежать скопления людей» ещё 14 февраля. На следующий же день это привело к массовым увольнениям официантов, уборщиков, поваров, водителей, сотрудников гостиниц…

Теперь, месяц спустя, все они, проев выходное пособие, пытаются найти новую работу, регистрируются на бирже труда. Всего лишь за последнюю неделю число официальных безработных в Израиле выросло почти на треть.

Правительство Израиля приняло решение закрыть все рестораны и кафе «с целью карантина, чтобы избежать скопления людей» ещё 14 февраля.Фото: REUTERS

Люди массово рванули в службу социального обеспечения за пособиями от государства. Но чиновники поспешили закрыться: извиняйте, мол, карантин. Безработным предлагается заполнять бланки на пособие — через интернет, на сайтах соответствующих инстанций. Предполагается, что те будут обработаны автоматически, и вскоре пособие перечислят на карточки всем нуждающимся.

Но оперативность «израильского Собеса» вызывает у безработных сомнения. Чиновники даже при личной явке работают крайне неспешно, порой вынуждая людей месяцами ждать помощь от государства. То одну бумажку принеси, то другую. Что же будет сейчас?

Не легче и туристам, которые попросту застряли в Израиле из-за массовых отмен авиарейсов и закрытия границ. По неподтвержденной информации, таковых может быть до 10 тысяч — из России, Украины, Белоруссии. И еще столько же из других стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766476" frameborder="0"></iframe> Шварценеггер моет руки 50 раз в день.Терминатор показал своему пёселю, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом

Конкретная история: прилетел ты, допустим, из Новосибирска оттянуться в Хайфе. А тут авиакомпания уведомляет: обратного перелета не будет. Возврат денег за отмененные билеты длится недели две, почти никто еще их не получил. И вообще непонятно, а как возвращаться домой? На перекладных, через Москву, купив новые билеты втридорога? Но где гарантия, что и туда не отменят рейсы?

Не легче и туристам, которые попросту застряли в Израиле из-за массовых отмен авиарейсов и закрытия границ.Фото: REUTERS

Другой случай. Оксана, путешественница из Москвы, прилетела в Израиль на российском лоукостере две недели назад. Теперь они отменили рейсы, о чем девушка узнала лишь в аэропорту Рамон в Эйлате. Перевозчик обещает вернуть деньги за билеты, но что делать прямо сейчас? Никаких других перелетов из Эйлата в Россию нет. Оксана поехала автобусом за 300 километров в Тель-Авив. Живущая там школьная подруга помогла с ночлегом. Кое-как нашли другой вылет, уже из Тель-Авива в Москву. И надеются, что хотя бы национальный авиаперевозчик не подведёт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайский коронавирус в мире, последние новости на 16 марта 2020 года: слегла "девушка Бонда", королеву Елизавету эвакуировали в Виндзорский замок

Коронавирус внес свои коррективы в планы миллионов людей. Отменены крупные спортивные соревнования, концерты, массовые мероприятия в городах по всему миру. Новые обстоятельства вынуждают власти принимать экстренные меры - сажать людей на карантин и закрывать границы государств. В Москве люди начинают терять голову и бегут в магазины, чтобы запастись продуктами впрок. Благо крупнейшие магазины к такому ажиотажу оказались готовы. Дефицита нет. (подробности)

Из-за угрозы коронавируса москвичи запасаются макаронами и гречкой. Магазины — тоже

Москвичи, говорят, стали запасаться консервами и крупами. Как пишут СМИ, в торговых сетях спрос на некоторые категории продуктов вырос в два раза. По фейсбуку уже пошла гулять шутка. Картинка с пищевой молью и подпись: «Я - моль Машка, которая придет за твоей гречкой». (подробности)