Китайский коронавирус в мире, последние новости на 16 марта 2020 года: слегла "девушка Бонда", королеву Елизавету эвакуировали в Виндзорский замок

Коронавирус внес свои коррективы в планы миллионов людей. Отменены крупные спортивные соревнования, концерты, массовые мероприятия в городах по всему миру. Новые обстоятельства вынуждают власти принимать экстренные меры - сажать людей на карантин и закрывать границы государств. В Москве люди начинают терять голову и бегут в магазины, чтобы запастись продуктами впрок. Благо крупнейшие магазины к такому ажиотажу оказались готовы. Дефицита нет.

Опасаясь за здоровье королевы Великобритании ее окружение приняло решение об эвакуации Елизаветы второй в Виндзорский замок. Советники не хотят рисковать здоровьем королевы перед ее 94-летием. А вот "девушку Бонда" Ольгу Куриленко от вируса никто не спас. Актиса сообщила, что уже неделю болеет, чувствует температуру и слабость. Она призвала своих поклонников быть осторожными и принимать происходящее всерьез.

Тем временем Арнольд Шварценеггер показал собаке (и двум миллионам подписчиков своего инстаграма), как правильно мыть руки. В последние дни многие знаменитости решили поделиться этим важным знанием с поклонниками.

В России за минувшие сутки выявили еще четыре случая коронавируса. Эти люди, по данным оперштаба, в последнее время посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Таким образом, за все время пандемии на нашей территории побывало 63 заболевших. Не в пример Италии, где подобная цифра перевалила за 24000 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766476" frameborder="0"></iframe> Шварценеггер моет руки 50 раз в день.Терминатор показал своему пёселю, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом