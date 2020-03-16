"Мы губим сами себя, но себя не жалко!": Виктория Боня порадовалась коронавирусу

Новости о распространении коронавируса по миру никого не оставляют равнодушным. Многие знаменитости даже запустили в соцсетях флешмоб по мытью рук, чтобы свести к минимуму риск заражения Covid19. А звезда "Дома-2" Виктория Боня заявила, что ситуация с коронавирусом дает передышку планете. И даже привела пример.

Виктрия Боня совершенно неожиданно для поклонников решила выступить с заявлением на тему коронавирсуа. Модель предположила, что ее слова вызовут бурную реакцию общественности.

"Можете меня костерить, материть и говорить, что хотите... Но я считаю, что короновирус идет на пользу нашей планете. И всегда считала, что все в этой жизни от Всевышнего! И хорошее, и плохое. Человечество в целом стало хуже саранчи, которая поедает все на своем пути и не оставляет за собой живого места!", - обратилась к подписчикам телеведущая.

Боня заявила, что за последние 50 лет человечество убило планету "так, как ни одно поколение за тысячи лет не истребляла ее". Поэтому, по ее словам, встряска в виде коронавируса должна всем пойти на пользу.

"Ни в коем случает не желаю никому зла, смерти или болезни, но, к сожалению, мы платим за свою неосознанную жизнь именно такой ценой. Очень надеюсь, что этот звоночек научит нас быть осознанными, ценить жизнь, ценить природу, воду (реки, озера, океаны и моря), животных, чистый воздух и все, что дает нам планета-мать!", - эмоционально высказалась модель.

В качестве примера она привела данные со спутников NASA и Европейского космического агентства: "Впервые над Китаем с 2008 года (Олимпиада в Пекине) - чистое небо. Уровень выбросов диоксида азота на минимальных показателях. Основной источник диоксида азота - выбросы от двигателей автомобилей, электростанций и заводов. Работа последних в промышленных регионах на востоке КНР или приостановлена или переведена на ограниченный режим. Поэтому мы можем разглядеть Китай без пелены от промышленных выбросов".

Боня заявила, что ситуация с коронавирусом дает передышку планете. "Материальная жизнь засосала нас так, что мы губим сами себя, но себя не жалко! А вот планету жалко до боли в сердце!", - высказалась Виктория.

victoriabonya Можете меня костерить, материть и говорить, что хотите...

Подписчики с воодушевлением восприняли сказанное звездой. Многие согласились с тем, что экологическая обстановка в мире оставляет желать лучшего. Но нашлись и те, кто возмутился, прочитав заявление кумира. Фолловеры для начала предложили Виктории отказаться от перелетов, тонн косметики и ежедневной смены нарядов.

"Откажитесь от водопроводов, электричества, тепла, шуб! Может, начинать с малого надо, чем желать людям смерти?! Я тоже считаю, что человек худшее из зол, но у меня за каждого человека душа болит... Как можно такое говорить, думать...", - возмутилась подписчица.

А другая поинтересовалась: "Ну вот если ваши знакомые или родные забелеют, так же напишете?".

На что Боня парировала: "Мы все готовы платить за человеческую жадность, я в том числе! Моя мама такого же мнения. Просто вам нашего мышления не понять, так как вы думаете через страх и боитесь за свою жизнь".

После этих слов модели припомнили ее недавнюю поездку в Перу. Виктория Боня пришла в эфир к Андрею Малахову, где рассказала о своем путешествии к шаманам в Перу и опыте прохождения церемонии аяваска, которая запрещена в России. Как предупреждают специалисты, отдаленные последствия подобных практик - шизофреноподобные психозы.

Но Вику это не пугает. "Я сделала 15 церемоний за всю свою жизнь, я делаю это десять лет. Нет никакого транса. Под аяваска с открытыми глазами видишь все так, как есть. А когда ты закрываешь глаза, у тебя открывается третий глаз", - сказала модель.

Аяваска (или аяуаска, айауаска - есть разные варианты произношения) - напиток-отвар, так называемое "вино мертвых", который шаманы употребляют для общения с духами. Во многих странах он запрещен как наркотик. "Этот «напиток мертвых» запрещен у нас в России. Одна из составляющих - очень сильный галлюциноген. И для тех, у кого есть предрасположенность к психическим заболеваниям, он может послужить спусковым механизмом. Тогда и возникнут симптомы шизофрении", - заявлял сайту kp.ru психиатр-нарколог Алексей Казанцев.