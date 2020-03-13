Выпила "напиток мертвых": Виктория Боня повторила опыт дочки Любы Успенской

Виктория Боня всерьез напугала поклонников шокирующим признанием. Месяц назад модель неожиданно пропала из поля зрения фанатов. Она удалилась из Инстаграма и почти две недели не выходила на связь. Девушка успела тогда сообщить, что отправляется в Перу к шаманам. Теперь же звзда "Дома-2" раскрыла детали своего неожиданного исчезновения. Оказывается, инстадива пила "напиток мертвых".

Виктория Боня пришла в эфир к Андрею Малахову, где рассказала о своем путешествии к шаманам в Перу и опыте прохождения церемонии аяваска, которая запрещена в России из-за своей смертельной опасности. Именно после употребления "напитка мертвых", по словам Любови Успеской, у ее единственной дочери Татьяны Плаксиной начались серьезные проблемы со здоровьем вместо обещанного просветления разума.

Однако Боня - не из пугливых. Древний обряд самопознания ей пришелся по вкусу. Девушка взяла с собой маму и сестру, а также персонального шамана, который ей и посоветовал пережить подобный опыт. Теперь Вика всем рекомендует этот галлюциногенный напиток.

"Мой шаман меня спрашивает, куда ты хочешь поехать: в джунгли Перу или далеко в джунгли, где типа каннибалы. Я сказала, что, конечно же, в самые глубочайшие джунгли", - начала свой рассказ модель.

Модель заверила, что колдун был для нее в тот момент самым близким человеком. Ведь он помог ей пережить опыт излечения и очищения.

Путь телеведущей к просветлению был длинным. Ради заветной цели она осуществила три перелета, заплыв по кипящей реке, "в которой можно варить картошку и яйца", проход по джунглям. И только после этого Вика дошла до затерянной в лесах небольшой деревни.

Ради прохождения обряда все участники церемонии держали пост. Дамы исключили из рациона всю животную пищу. Впрочем, мама Бони не выдержала и позволила себе бургер с мясом. Но это обернулось для нее тяжелыми последствиями.

Галина Боня тоже появилась в студии "Прямого эфира". Обновленная и просветленная женщина заявила, что отправилась на подобный ритуал специально для того, "чтобы убрать внутренние блоки". "Мне по возрасту уже надо было. Я мечтала избавиться от груза прошлого", - поделилась откровением женщина.

Услышав такое, главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что испытывает настоящий шок. "Отдаленные последствия подобных практик - шизофреноподобные психозы. Переживших такой опыт привозят из Перу на лечение в совершенно неадекватном состоянии именно после принятия этого, с позволения сказать, зелья", - отметил доктор.

Однако Виктория с ним категорически не согласна. Никогда она себя не чувствовала так хорошо, как после прохождения подобных процедур.

"Я сделала 15 церемоний за всю свою жизнь, я делаю это десять лет. Нет никакого транса. Под аяваска с открытыми глазами видишь все так, как есть. А когда ты закрываешь глаза, у тебя открывается третий глаз", - сказала модель.

Эксперты в студии принялись наперебой доказывать красавице, что подобные заигрывания с сознанием слишком опасны. Главный нарколог страны заметил, что, возможно, у Виктории Бони уже есть зависимость от зелья.

Теледива не стала отрицать, что тайный обряд с напитком мертвых рискован. Но считает, что оно того стоит.

Напомним, дочь Любови Успенской после опыта с аяваской боится, что к ней через телефон придет дьявол. Татьяна Плаксина почти сразу ощутила на себе последствия странного ритуала. Впервые о ее странностях заговорили, когда Успенская публично обрила дочь налысо по ее же просьбе - мол, в волосах содержится всякая нечисть и вред. Дальше - больше. Прямые эфиры, которые периодически устраивает Таня, выглядят пугающими.

Аяваска (или аяуаска, айауаска - есть разные варианты произношения) - напиток-отвар, так называемое "вино мертвых", который шаманы употребляют для общения с духами. Во многих странах он запрещен как наркотик. Как уверяют впервые попробовавшие зелье, таких ощущений они никогда не испытывали. Хотя, судя по отзывам в Сети, удовольствие это весьма сомнительное - помесь рыданий, ужаса, галлюцинаций и кайфа.

Шаманский обряд, как рассказал сайту kp.ru психиатр-нарколог Алексей Казанцев, и сгубил психику дочери Успенской. "Этот «напиток мертвых» запрещен у нас в России, есть уже даже осужденные за него. Одна из составляющих - очень сильный галлюциноген. И для тех, у кого есть предрасположенность к психическим заболеваниям, он может послужить спусковым механизмом. Тогда и возникнут симптомы шизофрении", - резюмировал специалист.