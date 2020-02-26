Чем опасен «напиток мертвых», который свел с ума дочь Успенской

Для тех, кто в последнее время видел дочь королевы шансона Татьяну Плаксину (а эфиров с ней за последний месяц вышло в различных ток-шоу хоть отбавляй), очевидно: девушка не в себе. И дело не только в отсутствии зубов, которых Татьяна лишилась полтора года назад после неудачного падения с велосипеда. Впервые о ее странностях заговорили, когда Успенская публично обрила дочь налысо по ее же просьбе - мол, в волосах содержится всякая нечисть и вред. Тогда казалось, что Плаксина «тронулась» из-за падения, но на самом деле это последствия странного ритуала, который девушка ещё раньше прошла в Перу.

Аяваска (или аяуаска, айауаска - есть разные варианты произношения) - напиток-отвар, так называемое «вино мертвых», который шаманы индейских племён употребляют для общения с духами. Во многих странах он запрещён как наркотик, и все же его готовят и пьют - где-то в подпольных заведениях, в обстановке строжайшей секретности, да ещё и за очень большие деньги. У «просветленных» настоящая мода на аюваску, ибо таких ощущений, как уверяют впервые попробовавшие, они никогда не испытывали. Хотя, судя по отзывам в Сети, удовольствие это весьма сомнительное - помесь рыданий, ужаса, галлюцинаций, кайфа и бесконечной рвоты.

- Если бы я знала, что Таня собирается в Перу, я бы сразу поняла, что она едет попробовать аюваску, я бы запретила! - сокрушалась на днях Любовь Успенская в том самом шоу Собчак, с которого в итоге сбежала. - Но муж купил ей билеты, ничего мне не сообщив. А когда дочь вернулась, он ринулся мне звонить: «Она с ума сошла! Кричит, что она шаманка, ругает меня, орет на весь дом!».

Именно это шаманский обряд, как полагает психиатр-нарколог Алексей Казанцев, и сгубил психику дочери Успенской.

- Этот «напиток мертвых» запрещён у нас в России, есть уже даже осуждённые за него, - рассказал врач kp.ru. - Одна из составляющих - очень сильный галлюциноген. И для тех, у кого есть предрасположенность у психическим заболеваниям, он может послужить спусковым механизмом - тогда и возникнут симптомы шизофрении. А ведь у Татьяны, насколько я знаю, к аюваске добавилась ещё и марихуана. Она и сейчас в состоянии наркотического опьянения - вот, например, повторно обрила голову. Марихуана вовсе не безобидная травка. Я практикующий врач, и работал ещё в тот период, когда по всей стране вырубали виноградники. Тогда народ взялся курить марихуану - в результате люди массово сходили с ума, появился даже диагноз «гашишный психоз». Нормальные успешные личности превращались в шаркающих ногами пациентов, пускающих слюни - это ничем не отличается от страдающих шизофренией. А тем более, в России чистой марихуаны нет, добавляют химию, усиливающую одурманивающий эффект, и конечно же, вред.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К доктору Казанцеву тележурналисты обращались ещё в самом начале этого семейного скандала. Для того самого выпуска передачи на НТВ, где Плаксина на всю страну заявила об издевательствах родной матери, его попросили проанализировать картины Татьяны. Правда, кто автор, врачу не сказали - все проходило в обстановке строжайшей секретности, ведь тогда сбежавшую из дома дочь Успенской уже вовсю разыскивали детективы.

- Я и сам посмотрел, и проконсультировался с хорошими специалистами, - продолжает Казанцев. - Пришли к двум вариантам: либо у автора депрессия, либо период психического обострения. Но тогда мне запретили оглашать эти результаты, попросили поспокойнее комментировать. Тогда же всплыло, что Татьяна лечилась в психиатрии 21 день, а после была на реабилитации в Таиланде. Я так понимаю, что ни там, ни там ей не создали необходимых условий. Лечилась она в частной клинике, я знаю их методы. А реабилитацию проходила очень короткий срок: в мировой практике она занимает от года и более, остальное только название.

Сейчас, по словам специалиста, психотерапевтическая помощь нужна и матери, и дочери.

- Успенской 100% нужна помощь специалиста после такой травмирующей ситуации, - уверен Алексей Казанцев. - Тем более, что она всю жизнь по-своему старалась вложиться в дочь. Но в большей степени надо заниматься с Татьяной - ей нужно много работать с психиатром-наркологом. И конечно, нужно серьёзное лечение и длительная реабилитация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760067" frameborder="0"></iframe> Любовь Успенскую бросила родная дочь.Королева шансона морально сломлена, а ее здоровье подорвано

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