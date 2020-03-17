Как коронавирус вернул нас в XX век и почему это хорошо

Работать Нострадамусом легко и приятно. Предсказывай все, что в голову взбредет и всех дел.

Популярность – гарантирована, а ответственности – никакой.

Однако, даже будучи сильно взрослым человеком, пережившим пять кризисов, я испытываю почти религиозный восторг от того, что вижу, как на моих глазах рушится весь привычный мне «цивилизованный» мир.

То, что происходит – это даже не «крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века», как назвал Путин распад СССР. Это распад глобальной экономики, мира без границ, без правительств и национальных языков.

Распадается современное, атомизированное общество, которое привыкло жить без иерархии власти и иерархии ценностей. Общества, где семья, родина, язык и вера вот-вот должны были быть объявлены вне закона как часть архаичной тоталитарной идеологии. Все это теперь – в прошлом.

Сегодня мы смотрим на пустые улицы европейских городов, на которых горожанам запрещено появляться без важной надобности и понимаем, что свой дом – гораздо важнееФото: REUTERS

Ультралиберальная революция заканчивается термидором. Танками на улицах итальянских и французских городов, китайской (!) гуманитарной помощью Старой Европе и комендантским часом в мировой столице гомосексуализма – Сан-Франциско.

Еще вчера благообразные седые западные интеллектуалы читали лекции про философию «эффективного альтруизма» (это, когда благотворительность измеряется с точки зрения максимального эффекта на вложенный доллар), а сегодня их самих вышвыривают из госпиталей, потому что аппаратов искусственной вентиляции легких на всех не хватает. И подключать их нужно тем, кто моложе и у кого шансов выжить больше.

Cейчас меняется весь привычный «цивилизованный» мирФото: REUTERS

Вместо абстрактного гуманизма, которого много лет хватало и на сирийских беженцев, и на чернокожих трансгендеров, в Европе в ход пошли принципы военно-полевой хирургии – оперируют в первую очередь тех, кому это может помочь. Всем остальным – предлагается молиться и на всякий случай - исповедоваться.

Только не нужно думать, что мы чем-то принципиально отличаемся от Запада и это не про нас. Не отличаемся. Ну, почти ничем, если вам от этого будет легче.

Мы со времен Хрущева старательно и успешно учились у Запада всему. Временами, во многом его даже опережали.

Тот же московский урбанизм 10-х с его концепцией «общественного пространства», когда человек живет на улицах города, а дома только спит, изобретен не нами.

Еще вчера мы высокомерно говорили о том, что наша столица круче, чем Берлин и Париж и что «Москва никогда не спит». Сегодня мы смотрим на пустые улицы Рима, на которых горожанам запрещено появляться без важной надобности и понимаем, что свой дом – гораздо важнее, чем Парк Горького. Задумываемся о том, что семья значит много больше, чем модные тусовки, а иметь свои 6 соток и домик на них – намного надежнее, чем турецкий олл-инклюзив.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Суетливая современная жизнь, наполненная бесконечной гонкой за деньгами, которые нужно тратить на «впечатления» и «самореализацию», заканчивается прямо сейчас. Или уже закончилась. Я не знаю точно.

Но у людей, которые вернулись несколько дней назад из французского Куршевеля на лицах неподдельный страх. По их глазам несложно прочитать одинаковые и правильные мысли – «На черта мне была нужна эта идиотская Франция? Зачем я туда поперся? Можно же было отлично сидеть на даче или уехать в родительский дом на Волгу. Слушать птиц и ветер…».

Kоронавирус вернул нас в XX векФото: REUTERS

Во всем, что сегодня происходит, есть один плюс. Экономический кризис, который наваливается как лавина на весь мир, так или иначе вычеркнет из повестки дня львиную долю примет и символов жизни по «европейским стандартам».

Европейских стандартов больше нет. Европа возвращается в свои национальные границы, вспоминает свои тысячелетние привычки и традиции. Готовится есть свой картофельный суп и соленую треску с запечённой брюквой на Рождество, а не том-ям и суши с брюшком голубого тунца.

Мы-то, слава Богу, от скреп в виде гречки и селедки под шубой и отвыкнуть особо не успели. Разве что москвичи немного дезориентированы, но это быстро лечится.

Как-то бывшая замглавы Центрального банка России Бэлла Златкис рассказывала в одном интервью, как она в 90-е спасалась тем, что заготавливала на даче на зиму всевозможные соленья и варенья. Тем, кому сегодня меньше 40 – самое время расспросить родителей, как квасить капусту и солить свиную грудинку. Очень может пригодиться…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766831" frameborder="0"></iframe> Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

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