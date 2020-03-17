Биография Эдуарда Лимонова: "убежденный антисоветчик" и борец за возвращение Крыма

Через три недели после своего 77-летия умер писатель, поэт, создатель Национал-большевистской партии (запрещенной в России) и глава партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

Родившийся в Дзержинске под городом Горьким, он писал удивительную прозу и удивительные стихи. Удостоился характеристики от главы КГБ Андропова «убежденный антисоветчик» и 46 лет назад эмигрировал в США. Уехав от давления советской госбезопасности, в Штатах он подвергался давлению ФБР — за яркую критику капитализма. Получив в 1987 гражданство Франции, в 90-х вернулся в Россию, жестко включился в политическую борьбу. Участвовал в обороне Белого дома в октябре 1993-го, тогда же основал НБП и стал выпускать газету «Лимонка». Сражался за сербов и абхазов, в боях в Приднестровье был против официального Кишинева.

Получив в 1987 гражданство Франции, в 90-х Лимонов вернулся в Россию, жестко включился в политическую борьбуФото: GLOBAL LOOK PRESS

В насыщенной биографии Эдуарда Лимонова было и обвинение в хранении оружия и создании незаконных вооруженных формирований в 2001-м (позже обвинение сняли), получил 4 года, освобожден по УДО. Участвовал в Маршах несогласных. В 2014 выступил в защиту «Беркута» и присоединения Крыма.

Лимонов отсидел 4 года и был освобожден по УДОФото: фотохроника ТАСС.

Роман «Это я, Эдичка», вышедший в Нью-Йорке в 1976-м, даже в перестроечной России называли порнографическим — а он был о любви и ненависти. «Будет ласковый вождь» вышла в 2019-м и стала его последней книгой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767025" frameborder="0"></iframe> Умер Эдуард Лимонов.

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