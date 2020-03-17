2020-03-17T22:03:38+03:00
Общество

Биография Эдуарда Лимонова: "убежденный антисоветчик" и борец за возвращение Крыма

Писатель, поэт, глава партии «Другая Россия» умер на 78-м году жизни. Рассказываем о насыщенной биографии Эдуарда Лимонова
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В насыщенной биографии Эдуарда Лимонова было и обвинение в хранении оружия и создании незаконных вооруженных формированийВ насыщенной биографии Эдуарда Лимонова было и обвинение в хранении оружия и создании незаконных вооруженных формированийФото: EAST NEWS
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Через три недели после своего 77-летия умер писатель, поэт, создатель Национал-большевистской партии (запрещенной в России) и глава партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

Родившийся в Дзержинске под городом Горьким, он писал удивительную прозу и удивительные стихи. Удостоился характеристики от главы КГБ Андропова «убежденный антисоветчик» и 46 лет назад эмигрировал в США. Уехав от давления советской госбезопасности, в Штатах он подвергался давлению ФБР — за яркую критику капитализма. Получив в 1987 гражданство Франции, в 90-х вернулся в Россию, жестко включился в политическую борьбу. Участвовал в обороне Белого дома в октябре 1993-го, тогда же основал НБП и стал выпускать газету «Лимонка». Сражался за сербов и абхазов, в боях в Приднестровье был против официального Кишинева.

Получив в 1987 гражданство Франции, в 90-х Лимонов вернулся в Россию, жестко включился в политическую борьбу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Получив в 1987 гражданство Франции, в 90-х Лимонов вернулся в Россию, жестко включился в политическую борьбуФото: GLOBAL LOOK PRESS

В насыщенной биографии Эдуарда Лимонова было и обвинение в хранении оружия и создании незаконных вооруженных формирований в 2001-м (позже обвинение сняли), получил 4 года, освобожден по УДО. Участвовал в Маршах несогласных. В 2014 выступил в защиту «Беркута» и присоединения Крыма.

Лимонов отсидел 4 года и был освобожден по УДО Фото: фотохроника ТАСС.

Лимонов отсидел 4 года и был освобожден по УДОФото: фотохроника ТАСС.

Роман «Это я, Эдичка», вышедший в Нью-Йорке в 1976-м, даже в перестроечной России называли порнографическим — а он был о любви и ненависти. «Будет ласковый вождь» вышла в 2019-м и стала его последней книгой.

Умер Эдуард Лимонов.

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Захар Прилепин: Лимонов воспринимал себя как мировую справедливость

- Захар, ушла эпоха?

- Конечно, мы все сироты, мы все воспитаны Дедом, мы все его дети. Вообще его присутствие, его ругань несусветная, по моему поводу в том числе, она, конечно, была отличным мобилизационным ресурсом для меня. Я, прямо говоря, работал на то, чтобы он меня видел, чтобы он наблюдал. Я знаю, что он менял свои мнения касательно многих вещей, многих товарищей. Мне бы хотелось, чтобы он меня однажды оценил и сказал: ну да, да… Без этого мне, конечно, будет тоскливо. Но, безусловно, я занимаюсь его делом, продолжаю его дело и считаю себя его учеником. И горд этим, никогда от этого не отказывался. (подробности)

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Наверное, каждый второй некролог будет озаглавлен «Да, смерть» — у его партии была когда-то такая кричалка. Я бы назвал прощальное слово о Лимонове наоборот — «Нет, жизнь». Прозаик и человек, бывший воплощением той жизни, о которой, по крайней мере, подсознательно мечтает каждый. О нем часто говорили, что он пишет не столько книги, сколько свою биографию, и основное его произведение — это прожитые им на наших глазах годы, когда он то воевал, то митинговал, то ругался с кем-то. Захару Прилепину повезло — он оказался последним, с кем ругался (красиво, увлекательно, жестко) Лимонов. Быть примечанием к Лимонову — честь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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