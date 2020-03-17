Пять книг Эдуарда Лимонова, которые стоит прочесть

Ушел из жизни классик русского литературного постмодернизма Эдуард Лимонов. Его имя в одном ряду с Венедиктом Ерофеевым, Владимиром Сорокиным и Сашей Соколовым. Как это часто бывает с писателями, после их кончины книжные магазины выставляют на самое видное место тексты автора и заказывают доптираж. Знают, что проснется читательский интерес.

«Комсомолка» подготовила список наиболее удачных по мнению поклонников и литературоведов книг Эдуарда Лимонова. Учтите, что многие произведения вполне оправдано имеют возрастной ценз 18+.

«Палач»

Бестселлер был написано еще в 1982 году, когда Лимонов жил в Париже. По признанию самого автора, опубликовали его впервые во Франции по прошествии четырех лет, да и то стыдливо заменив название на «Оскар и женщины».

Проза вышла шокирующей. Но в этом весь Лимонов. Сам он ставил произведение в один ряд с Элисовским «Американским психопатом», который, кстати, был написано позже.

По сюжету, герой книги попадает в Америку 70-годов. На континент он приезжает из Польши. Работенка протоганисту подвернулась оригинальная: он становится сутенером.

«Это я — Эдичка»

Автобиографический роман эмигранта третьей волны русских писателей. Написан Лимоновым в Нью-Йорке. Главного героя — Эдичку — бросила жена. Он перебивается поденщиной и, будучи приезжим, открывает для себя удивительный мир США.

Роман прославил ныне почившего писателя. Прежде всего, своей натуралистичностью. Много мата, много секса, в том числе однополого и тотальная тоска русского человека за океаном.

«Великая мать любви»

Лимонов еще и мастер короткой прозы. Из-под его механического пера вышло несколько сборников новелл. Этот, пожалуй, самый образцовый. Как и другие произведения раннего Эдуарда Вениаминовича, в основе рассказов — автобиография.

«Священные монстры»

Лимонов не только выдающийся писатель, но и видный политический активист. Случалось ему и претерпеть за свои радикальные взгляды. В начале нулевых он угодил в следственный изолятор на полтора года. Там он написал книгу очерков о коллегах по цеху. Интересный взгляд на Пушкина, Толстого, Достоевского и де Сада.

«У нас была Великая Эпоха»

Родом писатель из Харькова. В повести он вспоминает детство в провинции. Родился он в 1943 году, поэтому пережил нацистские бомбардировки и послевоенное время. Эта книга — отличный способ посмотреть на автора под другим углов. Здесь нет того ультранатурализма, который прославил Эдичку. А еще многие отмечают, что автор нащупал тонкую грань, между субъективным детским восприятием и объективной историей.

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Наверное, каждый второй некролог будет озаглавлен «Да, смерть» — у его партии была когда-то такая кричалка. Я бы назвал прощальное слово о Лимонове наоборот — «Нет, жизнь». Прозаик и человек, бывший воплощением той жизни, о которой, по крайней мере, подсознательно мечтает каждый. О нем часто говорили, что он пишет не столько книги, сколько свою биографию, и основное его произведение — это прожитые им на наших глазах годы, когда он то воевал, то митинговал, то ругался с кем-то. Захару Прилепину повезло — он оказался последним, с кем ругался (красиво, увлекательно, жестко) Лимонов. Быть примечанием к Лимонову — честь (подробности)

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- Конечно, мы все сироты, мы все воспитаны Дедом, мы все его дети. Вообще его присутствие, его ругань несусветная, по моему поводу в том числе, она, конечно, была отличным мобилизационным ресурсом для меня. Я, прямо говоря, работал на то, чтобы он меня видел, чтобы он наблюдал. Я знаю, что он менял свои мнения касательно многих вещей, многих товарищей. Мне бы хотелось, чтобы он меня однажды оценил и сказал: ну да, да… Без этого мне, конечно, будет тоскливо. Но, безусловно, я занимаюсь его делом, продолжаю его дело и считаю себя его учеником. И горд этим, никогда от этого не отказывался. (подробности)

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