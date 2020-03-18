Хлеба и зрелищ: Как бизнес помогает россиянам пережить карантин

Охватившая мир паника из-за коронавируса изменила жизни уже десятков, если не сотен тысяч россиян. Одни застряли на отдыхе из-за отмененных рейсов и закрытых границ. Другие вынуждены работать из дома или просто маяться скукой две недели, если их обязанности удаленно не выполнишь. И все боятся роста цен из-за падения курса рубля.

В таких условиях бизнес идет на встречу людям и учитывает их новые потребности. «Комсомолка» собрала самые интересные и важные предложения.

ЕДА

Крупнейший российский производитель мяса индейки, группа компаний «Дамате», заявила о решении заморозить цены. Это касается всей продукции из мяса индейки на время кризиса. Хотя из-за падения курса рубля себестоимость продукции, по данным «Дамате», выросла на 5%, компания берет эти затраты на себя. Впрочем, никто пока не гарантирует покупателям, что взвинтить цены не решат торговые сети.

«Додо пицца» по желанию клиента добавит к доставке защитные маски и санитайзер для рук. Продавать средства защиты обещают по себестоимости.

Яндекс.Еда и Delivery Club советуют клиентам пользоваться бесконтактной доставкой заказов. В таком случае курьер оставить коробку или пакет у двери и позвонит, чтобы клиент забрал еду.

СВЯЗЬ

«Билайн» сделал для абонентов бесплатными звонки на горячую линию Ростуризма. Причем из любого региона и даже из-за границы. А еще в роуминге в 5 раз увеличилось количество доступных для разговоров минут.

Tele2 обнулил стоимость звонков на горячую линию по коронавирусу.

«Мегафон» также разрешил больше разговаривать в роуминге, чтобы застрявшие заграницей люди могли спокойно договариваться с авиакомпаниями о своем возвращении.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

До 15 апреля можно оформить подписку за 1 рубль в онлайн-кинотеатре ivi.

Онлайн-кинотеатр Premier открыл сериалы собственного производства для бесплатного просмотра для русскоязычной аудитории по всему миру.

У онлайн-кинотеатра Okko можно получить промокод на 2 недели бесплатной подписки.

Онлайн-платформа more.tv открыла бесплатный доступ в том числе к премиальному контенту. Достаточно ввести в личном кабинете промокод SIDIMDOMA.

До конца апреля можно будет бесплатно прочитать 70 электронных книг издательства «Альпина Паблишер».

Сервис аудиокниг Storytell бесплатно дает полный доступ к своей библиотеке на месяц для всех новых пользователей.

«Литре: Библиотека» выложила в бесплатный доступ 50 тысяч книг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

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