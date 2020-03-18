"Моя душа горит адским пламенем": Оксана Самойлова рассказала о разрушенной жизни

Оксана Самойлова разместила в блоге очень личный и очень откровенный пост о том, что она чувствует после скандала с рэпером Джиганом. Модель заявила, что ей сейчас безумно тяжело и только новорожденный сын Давид, которому 18 марта исполнился месяц, отвлекает ее от ужасных мыслей.

Оксана Самойлова обратилась к поклонникам в важный и одновременно тяжелый для нее период. Она разместила в блоге фото своего четвертого ребенка, которого родила 18 февраля в американской клинике. Малыш был очень желанным и очень долгожданным ребенком для родителей.

"Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями я даже не смогла рассказать вам, какой он, мой сын", - начала модель.

samoylovaoxana Сегодня месяц Давидику

По ее словам, это время должно было стать для нее самым счастливым в жизни. На деле же она пережила ад на Земле.

"Но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать... Снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что. Грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь. Но и рассказывать все в соцсетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи", - заверила мама четверых детей.

В настоящее время она вынуждена оставаться в США, так как из-за пандемии коронавируса не может вылететь в Россию. "Ситуация усложняется тем,что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц мама самого милого и любимого мальчика на свете", - отметила звезда.

Напомним, до недавнего времени семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана всем казалась идеальной. Супруги воспитывают четверых детей - дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Когда певец узнал о том, что у него будет долгожданный наследник, он даже разрыдался, а потом стал сам не свой. Музыкант ушел в загул и начал публиковать многочисленные видео, в кадре он чаще всего позировал с бутылкой. Затем стало известно, что рэпер угодил в рехаб. Он сбрил брови и объявил себя "психбольным".

Оксана Самойлова тяжело переживала семейную драму. Красавица сначала написала, что "не хочет просыпаться в этот день", а затем опубликовала фотографию с дочерьми и новорожденным сыном. "Хорошо, что у меня есть мои дети", - подписала снимок звезда. Позже инстамодель прояснила скандальную ситуацию с мужем. "Я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю", - написала она в блоге. В настоящее время Джиган вернулся из реабилитационной клиники домой. Супруги снимают шикарный особняк на берегу океана и тратят на проживание по 500 тысяч рублей в день.