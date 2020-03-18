Загорающая в белоснежном бикини Оксана Самойлова игнорирует рэпера Джигана

Рэпер Джиган после выписки из реабилитационной клиники, в которой он пробыл больше недели, вернулся к жене Оксане Самойловой и четырем детям. На днях певец встретился с друзьями и прогулялся по Майами с маленьким сыном Давидом. А некоторое время назад провел прямой эфир для поклонников, где показал свою красавицу-супругу в белоснежном бикини.

Рэпер Джиган вымаливает прощение у жены Оксаны Самойловой примерным поведением. Артист после выписки из рехаба поспешил продемонстрировать семейную идиллию. Он разместил видео, показав многодетную маму. Оксана в белоснежном бикини нежилась в шезлонге у бассейна под ласковыми лучами солнца. Судя по ролику, красавица находится в прекрасной форме после рождения четвертого ребенка. Малыш Давид появился на свет 18 февраля 2020 года.

В ролике Джиган пытался ухаживать за любимой женщиной. Он предложил модели кофе. Однако Оксана проигнорировала вопрос мужа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767218" frameborder="0"></iframe> Рэпер Джиган пытается вымолить прощение у Оксаны Самойловой.

"Кофе будешь?", - интересуется набедокуривший артист. В ответ Самойлова продолжила загорать с невозмутимым видом.

К слову, до сих пор до конца не понятно, отпустили Джигана из реабилитационного центра или рэпер просто приехал домой развеяться. Музыкант никак не комментирует это. За два дня, что он дома, певец успел погулял с сыном и встретиться с другом. "Спина к спине! Мой брат!", - с гордостью сказал о друге рэпер.

Напомним, до недавнего времени семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана всем казалась идеальной. Модель в Майами родила мужу сына. Супруги уже воспитывали трех дочерей - Ариелу, Лею и Майю, поэтому мальчик был их долгожданным ребенком. Музыкант, узнав о том, что у него будет наследник, даже разрыдался, а потом стал сам не свой. Он начал публиковать многочисленные видео, в кадре он чаще всего позировал с бутылкой. Затем стало известно, что рэпер угодил в рехаб. Он сбрил брови и объявил себя "психбольным".

iamgeegun Рэпер Джиган с сыном Давидом

Оксана Самойлова тяжело переживала семейную драму. Красавица сначала написала, что "не хочет просыпаться в этот день", а затем опубликовала фотографию с дочерьми и новорожденным сыном. "Хорошо, что у меня есть мои дети", - подписала снимок звезда.

Тогда же появились слухи, что певец мог поднять руку на жену. Поговаривали, что агрессия со стороны Джигана коснулась и его малолетних детей. Якобы, когда певец распустил руки, модель вызвала врачей, которые увезли рэпера в реабилитационный центр. Однако позже инстамодель прояснила скандальную ситуацию с мужем. Мама четверых детей заверила: "Ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю". Она четко дала понять, что будет помогать отцу своих детей. "Я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю", - написала модель в блоге.