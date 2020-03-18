Курс доллара превысил отметку в 82 рубля на рынке Forex

18 Март 2020 2020-03-18T21:42:41+03:00

Доллар поднялся выше отметки 82 рубля на рынке Forex, свидетельствуют данные торгов. Евро на Forex стоит уже 90 рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Доллар поднялся выше отметки 82 рубля на рынке Forex, свидетельствуют данные торгов. Евро на Forex стоит уже 90 рублей.

Сегодня, 18 марта, сайт kp.ru уже сообщал о повышении курса доллара до 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Цена на нефть WTI упала ниже отметки в 22 доллара впервые с 1 марта 2002 года, а стоимость нефти марки Brent составляет уже 25 долларов за баррель.

Напомним, в ночь на 9 марта цена за баррель нефти марки Brent резко упала на 30%, после чего снизился курс рубля. Причиной обвала цен на нефть стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения.

После этого Министерство финансов России анонсировало продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Тогда же Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Операции будут возобновлены лишь после стабилизации ситуации на рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU