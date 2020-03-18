2020-03-18T21:42:41+03:00
Экономика

Курс доллара превысил отметку в 82 рубля на рынке Forex

Евро уже стоит 90 рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Доллар поднялся выше отметки 82 рубля на рынке Forex, свидетельствуют данные торгов. Евро на Forex стоит уже 90 рублей.Доллар поднялся выше отметки 82 рубля на рынке Forex, свидетельствуют данные торгов. Евро на Forex стоит уже 90 рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доллар поднялся выше отметки 82 рубля на рынке Forex, свидетельствуют данные торгов. Евро на Forex стоит уже 90 рублей.

Сегодня, 18 марта, сайт kp.ru уже сообщал о повышении курса доллара до 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Цена на нефть WTI упала ниже отметки в 22 доллара впервые с 1 марта 2002 года, а стоимость нефти марки Brent составляет уже 25 долларов за баррель.

Напомним, в ночь на 9 марта цена за баррель нефти марки Brent резко упала на 30%, после чего снизился курс рубля. Причиной обвала цен на нефть стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения.

После этого Министерство финансов России анонсировало продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Тогда же Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Операции будут возобновлены лишь после стабилизации ситуации на рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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