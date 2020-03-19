Слабый рубль и простая экономика - наши козыри. Остальной мир упадет сильнее

Попробую чуть-чуть всех успокоить.

Глобальный вчерашний обвал биржевых индексов в США, в Европе, в России, вообще везде обнуляет ситуацию, точнее выводит всех игроков на новые, более низкие стартовые позиции, чтобы начать новый рост.

Обвалы индексов, валют не страшны сами по себе, тут важнее взаимное относительное положение игроков. Если падают все, то тут важно не твое личное падение, а насколько твой сосед упал ниже тебя.

Если ты остался выше, хоть и упал, тебе легче начать новый старт, чтобы тебя уже не догнали.

Взаимный «покер», в который играют сейчас все экономики мира, дает России неплохой шанс упасть не так сильно, и по итогу обогнать остальных.

Перечислю несколько важных факторов, которые дают нам такую надежду.

Первое.

Уровень распространения инфекции и готовность к ней российской медицины, по различным причинам, возможно, от нас самих и не зависящих, у нас сегодня один из самых малых в мире (среди крупных экономик). Распространение удается сдерживать пока минимальными административными ограничениями.

У нас пока что закрыли только театры, музеи, кинотеатры и стадионы. По большому счету, это все – суть бюджетный сектор в нашей стране. Реального малого и среднего бизнеса эти ограничения еще не коснулись. Рестораны, кафе, сфера обслуживания работает. Продуктовый ритейл, возможно, даже покажет рекордные цифры продаж.

Это кардинально отличается о картины Европы, где уже закрыто почти все. Там экономические провалы будут тотально у целых секторов экономики, которые тупо встали на карантин.

Второе.

Структура нашей экономики, и ее отличие от европейской и общемировой.

Хребтом нашей экономики, ее скелетом, являются крупные промышленные предприятия, производящие сырье, или первый передел. Мы не являемся, как Китай, мировой фабрикой товаров ширпотреба, или как Европа и США офисами третьего передела, производящих продукты развлечения, интеллектуальных брендов и прочих атрибутов развитого мира всеобщего потребления.

Проще говоря, мы производим самое жизненно необходимое, а они продукты излишества. Именно от таких «излишеств» мир и начнет отказывать в первый момент, как очухается от первого шока всеобщего падения. А от первичного сырья, первичных полуфабрикатов, все-таки мир полностью отказаться не сможет.

Наша полу-архаичная структура экономика сегодня может оказаться самой нужной или, по крайней мере, более нужной, чем высоко интеллектуальные фабрики европейских грёз.

Третье.

Валютный курс.

Гибкий курс рубля, возможность быстрой девальвации, мгновенно перестраивает российскую экономики под быстроменяющуюся мировую конъюнктуру.

Да, курс в 90 руб/$ или, даже возможно, 100 руб/$ - тяжелый факт для восприятия обывателя. Но это отличный курс для большинства российских промышленных гигантов и для бюджета. Все руководители крупных промышленных холдингов уже подсчитывают прибыли, которые они будут иметь с таким курсом. Да, общая выручка в долларовом эквиваленте у них упадет, но общая в прибыль в рублях, а возможно и в долларах, у них только вырастет.

Резервы бюджета и капитал Центрального Банка с таким новым курсом одномоментно вырос на триллионы рублей. И даже, если низкая цена на нефть (около 20$) будет держаться долго, сформировавшаяся «прибыль» бюджета и ЦБ от такой девальвации, сможет длительное время обеспечивать стабильность бюджетной и финансовой системы.

И четвертое, возможно, самое главное… Про Путина.

Мы живем сегодня в исторические дни всеобщего падения. Не зря Меркель сравнивает события, происходящие в Европе, с вызовами Второй мировой войны. Возможно по смертям и умершим, это сравнение чересчур натянутое, но по результирующему экономическому эффекту для экономик Европы, всё будет очень драматично.

Как пройти эти времена? Кого слушать, на чьи решения опираться?

Как бы нам не надоел Путин за его 20-тилетнее правление, но в такие времена, лидеров не меняют. Мы просто сегодня уже не можем себе позволить роскоши выбора кого-то новенького, кого свеженького.

Не до роскоши, на дворе «война».

Рузвельт правил Америкой 4 срока не потому, что он был великим политиком или экономистом, не потому что его очень любили Америка, а потому что его правление пришлось на великую мировую войну.

А в такие времена коней на переправе не меняют...

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