Эксперт объяснил, в чем феномен гречки

В последние дни народ сметает с прилавков магазинов гречневую крупу, называя ее новым "чёрным золотом". Социолог, профессор, заведующий кафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики Симон Кардонский считает, что такая любовь к гречке у народа ещё из СССР. А вообще, от кризиса до кризиса запросы народа падают. В 2008-м - скупали машины. В 2014-м - бытовую технику. Сейчас - еду.

В интернете уже гуляют сообщения о доставке на дом гречки по цене до 500 рублей за килограмм. Некоторые особо запасливые умудрились затариться десятками килограммов! Второй по популярности товар – туалетная бумага. На этот счет уже родились сотни мемов и шуток. «Первые признаки коронавируса - очень хочется гречки». Народный юмор в период паники расцвёл бурным цветом. Также как и желания скупить всё, и ещё чуть-чуть.

- Скажите, почему именно гречка? Не рис, не манка, не перловка?

- Во времена СССР гречку в провинции было не достать. Ее распределяли диабетикам, по килограмму на месяц. В маленьких поселениях ее не видели вообще. Видимо, вот ещё со времён СССР в сознании людей она представляет ценность. Общеизвестно, что это полезная и питательная крупа.

- Вы затарились?

- Нет, - смеется. - У нас в Раменках все спокойно. В Хамовниках, я знаю, ажиотаж. Не спрашивайте, с чем это связано, наверное число паникёров на душу населения выше.

- А как обстановка в маленьких городах? Там больше паники или меньше?

- Нет пока информации, но в сельмагах и так набор продуктов самый примитивный – соль, крупа, водка. Дефицита пока нет.

- Ну да, не может же все это исчезнуть враз.

- Конечно, но у людей нет уверенности. Вот и запасаются впрок.

- А с бумагой туалетной что? Её хватают, как горячие пирожки.

- Это ещё в Китае началось. Потом в США. Там пипифакс используют чтобы не касаться голыми руками ручек дверей и прочих предметов. То есть чисто функционально. Но а у нас всегда обезьянничают.

- В предыдущие два кризиса в 2008-м и 2014-м скупали машины, телевизоры, холодильники. Сейчас вот - крупу и тушенку. Почему так?

- Ну очевидно, после всех этих вывертов с девальвациями у людей ориентир не на престижные товары, а на самое необходимое. Мы изучали информационное поле после кризиса 1998 года. И обнаружили, что самыми употребляемыми словами в СМИ тогда были соль, сахар, спички, мыло.

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