Дневник пациента коронавирусной больницы: Врачи не боятся, шутят и ходят без масок. Говорят, все переболеем, как обычным гриппом

Известный журналист Виктор Набутов ведёт утреннее шоу на радио «Серебряный дождь». Он только вернулся из Куршевеля и попал в больницу в Коммунарке. Врачи подозревают, что ведущий подхватил коронавирус, так как он общался с инфицированными.

— То есть у тебя появляется температура, тяжело дышать. Потом пропадает… ты перестаешь чувствовать запахи. Вот я уже третий день не чувствую запаха, это очень странное ощущение. Вообще никакого, только сладкое и соленое ты можешь на вкус ощущать. Температура, которая туда-сюда гуляет. И боязнь того, что может начаться резкая пневмония. Поэтому пришлось вызвать неотложку, - рассказал Набутов «КП».

Мы продолжаем серию дневников пациента больницы в Коммунарке.

«ВЫХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ»

— Виктор, как вы себя чувствуете?

— Знаете, как пациент инфекционной больницы. Сижу, смотрю в окно. Я жду анализов. Один анализ, который я сдал, потеряли. А я сдал два других. Поэтому до вторника здесь кукую в непонятном статусе. Вот и все. Иду на поправку. Простуда проходит сама собой. Здесь особо не лечат, кроме полоскания. Выстроил себе недельный отпуск.

— Про быт. Как с ним в больнице?

— С точки зрения отечественной больницы - просто рай. Потому что это новая больница. Ее быстро отвели под коронавирусников - потенциальных и действующих. Питание прекрасное. Это не инфекционная больница. Поэтому лежим двое, трое в палате. Вот со мной лежит молодой человек. У него пневмония небольшая. Тоже подозрение на коронавирус. Но в чем суть. У кого-то вирус мог быть. А у кого-то - нет. Если у кого-то был, то станет у двоих. Выходить из комнаты никуда нельзя.

— Кормят вас нормально?

— Отлично. По пять раз в день. Видимо, они заказывают где-то. Привозят все в пластике. Можно просто отодраться на фоне отсутствия спорта.

— Есть там те, у кого коронавирус подтвердился?

— Они есть сто процентов. Ребята неохотно дают комментарии. Дикая паническая ситуация. У них особые предписания есть. Но я видел внизу отделения, где написано: «Подтверждённый коронавирус». Там бумажка прикреплена. Есть люди с непонятными диагнозами. Девушка прилетела тоже из Франции. У неё один тест отрицательный. Второго - пятьдесят на пятьдесят. Тоже сидит две недели. Но никто не болеет. Все симптомы прошли. Это как обычная простуда. Но находиться тут придётся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767732" frameborder="0"></iframe> Главврач инфекционной больницы в Коммунарке предположил, когда в России искоренят коронавирус.

— А что врачи?

— У них пока мало информации. Врачи «скорой» ничего не боятся. Они надевают костюмы, только когда выходят из подъезда. Чтобы не попасть на камеры. А когда заходят в квартиру - снимают маски и заполняют кучу бумажек. Они говорят: «Это обычная простуда. Мы бы и рады заболеть, чтобы вместо работы отправили к вам в Коммунарку». А в больнице немного иное отношение. Но они говорят: «Пока только легкие пациенты». Ну с симптомами ОРВИ. Вчера, насколько я знаю, начали появляться люди постарше с двусторонними пневмониями.

Сказать что-то сложно. Тесты делают 4-5 дней. Скоро в Коммунарке откроется своя лаборатория. Пока они свозят в две-три московские лаборатории. Там скорые стоят в очереди, чтобы сдать анализы. В этом проблема. Я тут простуд до вторника, чтобы узнать: «У вас ничего нет». Но за это время можно подцепить заразу тут.

«ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА НА КАРАНТИН»

— Какой совет можете дать?

— Если чувствуете простуду, но понимаете, что могли подхватить коронавирус - вызывайте скорую. Вы сдаёте анализ, но оставайтесь дома. На жёстком карантине! Дома удобнее. Можно пить чай, кипяток. В больнице, пока нет результатов, вас особо не лечат. Дома просто лучше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767821" frameborder="0"></iframe> Главврач больницы в Коммунарке: лучше перебдеть, чем повторить итальянский сценарий.Антон Красовский и программа «Эпидемия» посетили ту самую больницу в Коммунарке, куда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19

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