Как не сойти с ума, если приходится проводить недели на удаленке без родных и друзей

В ситуации с эпидемией коронавируса многие работодателей перевели своих сотрудников на удаленную работу. Многие жалуются, что дома в результате настоящий дурдом. Но, возможно, семейным повезло в этом случае больше, чем одиночкам.

Работающие из дома одиночки уже жалуются друг другу в сети: после недели надомной работы к концу рабочего дня голова раскалывается, глаза слезятся от экрана компьютера и телефона, а во всем теле – такая усталость, словно мешки с песком ворочаешь. Хотя, казалось бы, непыльная работа в приятной обстановке…

Дело в том, что снижение воздействия на хотя бы некоторые органы чувств приводит к подавлению нервной системы. Последствиями могут быть быстрая утомляемость, перепады настроения, потеря чувства времени, дезориентация в пространстве. Общение и новые впечатления – базовая человеческая потребность, то, что необходимо нам для жизни, как воздух. Недаром в государственной системе наказаний до сих пор одним из самых суровых наказаний считается заключение в одиночной камере.

Что же происходит, если целыми днями говорить с начальством и друзьями только по телефону или через видеосвязь? Если слышать и видеть человека только оцифрованным?

- Когда мы общаемся с человеком дистанционно, по телефону, например, или через видеосвязь, мы не чувствуем его: не осязаем его, не чувствуем его запах и нам намного труднее установить контакт, а значит и предсказать его реакцию тоже, - говорит психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова. - Чтобы контакт двух людей по видеосвязи состоялся, мы должны усилить собственную ресурсную систему взаимодействия. Во время видео-общения мы больше всматриваемся, прислушиваемся, концентрируемся. У нас исключены из контакта одни органы чувств, зато другим – надо взять на себя дополнительную нагрузку

Получается, что при виртуальном общении нагрузка на зрение и слух увеличивается в десятки раз.

Оказывается, общаться в живую – настоящее удовольствие для нашей нервной системы. Да, мы в буквальном смысле чувствуем другого человека кожей. Кожа – самый большой орган нашего тела, на котором находится множество очень чувствительных рецепторов. Прикосновение – легкий и естественный способ почувствовать другого человека и передать ему свое тепло. Через прикосновения мы впервые понимаем, что такое любовь и забота.

Научно доказано, что объятия улучшают сон, снимают тревогу, дают чувство защищенности, стабилизируют кровяное давление и пульс. Когда мы надолго лишаемся общения в живую, мы перестаем получать столь важную для нас энергию человеческой близости, поэтому те, кто проводят карантин или находится на самоизоляции в одиночестве – особенно уязвимы.

Как себя вести, если оказался на изоляции в одиночестве?

- Включайте приятную вам физическую активность. Танцуйте, например! Благо, сейчас в открытом доступе есть уроки и сальсы, и кизомбы, других танцев. Это не только дает умеренную физическую нагрузку, но и поднимает настроение.

- Делайте регулярные перерывы в работе. Погладить кошку, полить цветы, помыть посуду. Чередуйте эти полезные и приятные активности.

- Выходите погулять. Близкие контакты стоит исключить, но никто не запрещает помахать друг другу рукой с расстояния в 2 метра, подмигнуть, обменяться новостями не в сети, а в реале.

- Разгружайте свои глаза и уши. Выключите работающий фоном телевизор: вы же на работе обходитесь без него? Как только рабочий график позволит выключить компьютер – сделайте это, не залипайте в экран дольше необходимого. На прогулках не стоит читать новости по телефону, дайте своим глазам посмотреть по сторонам, увидеть небо и деревья, птиц. Проложите нелюдный маршрут, который вас порадует. Слушайте спокойную музыку, и давайте себе время без наушников, чтобы послушать звуки города и природы.

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