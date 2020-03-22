Пухлый танцор из Little Big: «Восемь рублей и мороженка определили мою жизнь»

Маленький обаятельный танцор из Заринска Дмитрий Красилов — не просто один из элементов группы Little Big, которая в этом году уже точно не выступит на «Евровидении». Он стал отдельным субъектом культуры, за Димой следят так же внимательно, как за Ильей Прусикиным — фронтменом Little Big. Поэтому немудрено, что «Вечерний Ургант» позвал Красилова как полноценного гостя.

- Как проходила твоя жизнь до клипа Uno и после?

- До выхода клипа было 4 тысячи подписчиков, а теперь — 64 тысячи.

Дмитрий Красилов весь в работеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Как ты вообще решил заняться творчеством?

- Я окончил Алтайский государственный институт культуры, получил диплом актера и понял, что пора действовать. Потому что в моем любимом Барнауле (Дмитрий переехал туда из Заринска) нет тех перспектив, которые мои амбиции требуют.

- Хочется проследить твой путь до «Евровидения». Как так вышло?

- Я и сам не могу его проследить. Просто я делал свою работу. Делал настолько классно и филигранно, что это заметила вся Европа. Два года назад переехал в Москву. Первые полгода пытался понять, что я здесь делаю. Искал какие-то связи, дорожки, которые впоследствии и привели меня в кино. И понеслось: эпизоды, небольшие роли, рекламы, клипы. В том числе и во «Вторжении» у Федора Бондарчука.

- Даже так? Что ж ты молчал. Я бы с тобой тогда по-другому разговаривал.

- Ну давай.

- Как появились танцы в твоей жизни?

dimakrasilove Ребятишки, это треш! Смотрите сегодня в 23.20 и все узнаете!! Все все все!!!!

- О-о-о (долго улыбается)! Для начала передам привет маме: «Мамочка, привет! Спасибо тебе большое за то, что организовала весь этот трэш в моей жизни с восьми лет!». История веселая. Мне было 8. И когда у нас в Заринске набирали группу в танцевальный ансамбль, мама меня туда решила запихнуть. Мы пришли на просмотр, прождали очень много времени, была огромная очередь, я не выдержал и сказал: «Все, пошли. Ничего не хочу». Но мама нашла идеальнейший аргумент — она предложила: «Сейчас мы дождемся нашей очереди, ты зайдешь туда, сделаешь все, что тетя скажет, потом выходим и я куплю тебе мороженое». Все! Дима сделал все, что надо. Восемь рублей (цена) и мороженое определили мою жизнь! 18 лет я занимался хореографией. Тренируюсь по 18 часов в день.

После беседы Дмитрий станцевал несколько импровизаций под разную музыку и фирменный танец из клипа Uno.

Дмитрий Красилов в эфире "Вечернего Урганта".

Позже Дмитрий перепостил интервью у себя в соцсетях и чуть скорректировал журналистов, которые часто пишут, что он весит центнер.

- Да не стокилограммовый я! - написал Красилов. - Побольше будет.

В этом году группа Little Big не поедет на «Евровидение» - конкурс перенесли на 2021 год. Да и песня Uno, набравшая 40 миллионов просмотров в ютубе, не прозвучит в шоу. Всем музыкантами придется сочинить новые треки для выступления. Таков регламент.

- Пусть эта дверь закрылась, но мы с вами сделали огромное дело! - прокомментировал Дмитрий отмену конкурса. - Убедить ребят, я думаю было сложно, но благодаря вам у меня была эта возможность!

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