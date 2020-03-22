2020-03-22T19:15:29+03:00
Звезды

"Страшно": Анфисе Чеховой сделали операцию

Телеведущая призналась, что дерется с врачами, которые ей пытаются ввести наркоз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая рассказала о хирургическом вмешательствеТелеведущая рассказала о хирургическом вмешательствеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анфиса Чехова всегда откровенна со своими поклонниками. Телеведущая активно ведет блог, в котором размещает фото и видео из своей жизни. На днях звезда разместила ролик из операционной, чем изрядно напугала публику.

"Страшно. Что будет-то?", - с такими словам Анфиса Чехова обратилась к своим поклонникам. Как выяснилось, артистка очень боялась наркоза.

Телеведущая рассказала о хирургическом вмешательстве, которое она перенесла в одной из московских клиник. Чехова сняла несколько видео из больницы перед операцией на венах.

Телеведущая призналась, что боится врачей-анестезиологов-реаниматологов и испытывает "панические атаки" от мыслей о хирургическом вмешательстве. "Наркоз я как-то пережила. Обычно я дерусь с врачами, которые мне пытаются ввести наркоз, но тут этого не случилось", - поделилась сокровенным Анфиса.

Позже она разместила в блоге большой пост, посвященный антистрессовой терапии. "Если вас накрыло такими эмоциями, что с этим сложно справится самостоятельно, - просто начните раскачиваться. Стоя, с пятки на носок, со средней амплитудой. Или в кресле качалке, или на качелях. Или сидя со скрещенными ногами, просто раскачивайте тело взад-вперед... Простое раскачивание тела может принести нам успокоение. Так что, если тревога о будущем, страх болезни или финансового краха взяли над вами верх, - просто качайтесь! Удивитесь, насколько это помогает", - заявила знаменитость.

Ранее Чехова призналась, что у нее возникли проблемы с позвоночником. В декабре 2019 года у артистки была обнаружена протрузия шейного отдела, из-за чего у нее возникли провалы в памяти. Телезвезда призналась, что у нее есть помощница, которая напоминает ей про деловые встречи и занятия сына Соломона. Только благодаря этому жизнь Анфисы, по ее словам, не превратилась в хаос.

Анфиса Чехова показала видео из операционной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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