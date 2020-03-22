Итальянский врач - про эпидемию: Убивает не вирус, а состояние медицины в стране

Число жертв нового коронавируса в Италии увеличивается с каждым часом. Обстановка крайне нервная. Мы, живущие на зараженной территории, находимся взаперти уже четыре недели. У каждого теперь есть знакомый или родственник, который умер, как считается, от коронавируса.

Правительство Италии выпустило новый декрет, согласно которому нельзя гулять в одиночку, а на улицу нужно ходить в масках. Мы психологически затерроризированы. Когда тебе звонят друзья, и сообщают о смертях, ощущение и вовсе, будто ты в окопе, и рядом рвутся снаряды. Мы следим за новыми цифрами. Кроме вируса, люди почти больше ни о чем не говорят. Военное положение, штрафы. Экономике, считай, конец.

Закономерный вопрос — почему в Италии наиболее катастрофическая ситуация, а в соседних странах не так страшно? Однако, когда эксперты сопоставили графики заболеваемости и смертности по странам, то увидели, что, в среднем, все страны повторяют сценарий Италии, и идут с отставанием в 9-14 дней, и что постепенно другие страны догоняют Италию. График опубликовал профессор университета UCL из Лондона Марк Хэндли. Все страны идут по нарастающей. Кроме Японии, там кривая растет намного медленнее и, очевидно, развивается другой сценарий.

График заболеваемости по странам из твиттера профессора. Черным цветом обозначена Япония

КТО УМИРАЕТ?

Самый молодой умерший с коронавирусом — 32 года. У него было какое-то хроническое заболевание. Сейчас уже не разглашают тайну пациента. Все случаи, когда умирает человек младше 60, ярче отражаются в СМИ. И в какой-то момент кажется, что вирус косит молодых тоже. Однако, у всех при внимательном рассмотрении были другие болезни, а вирус дал осложнения. Пока же подавляющее большинство жертв коронавируса пожилые пациенты. Смертность по Италии официально — 5,8%. В отдельных зонах она достигает 10%. Женщин среди умерших — 28,4%, остальные мужчины. Отмечается, что почти все умершие были старше 70 лет. Молодые все-таки исключение. К примеру, погибший парень 39 лет имел ожирение и диабет.

Конечно, на статистику влияет то, что чем моложе, тем больше приоритет на аппарат ИВЛ, их не хватает. У нашей подруги ее мать и сестра оказались в одной палате с коронавирусом. Мать умирала на глазах дочери. На нее не хватило аппарата, ей вкололи морфин, чтобы она уходила без боли. А сама дочь находилась рядом в тяжелом состоянии на аппарате. Существует список заболеваний, который повышает риск осложнений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767892" frameborder="0"></iframe> В Италии устанавливают палатки для больных коронавирусом.В итальянских больницах не хватает места для пациентов, а у медицинского персонала нет возможности отдохнуть. В городе Брешии на севере Италии устанавливают палатки для больных, так как индустрия здравоохранения не справляется с количеством пациентов, нуждающихся в помощи.

Большая часть людей с нормальным иммунитетом может переносить заболевание в легкой форме или даже бессимптомно. Риск увеличивается в процентах: + 10,5% для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; + 7,3% для диабетиков; + 6,3% для лиц, страдающих хроническими респираторными заболеваниями; + 6% для людей с гипертонией; + 5,5% для больных раком. Курильщики тоже в зоне риска, они его хватают мгновенно.

Согласно статистике, вирус вызывает пневмонию, которая приводит к реанимации 4-5% пациентов в мире, и 10% у нас в Ломбардии. Похоже, у нас тут иммунитет понижен.

Интересно, что если умрет раковый больной с коронавирусом, он войдет и в статистику умершего от рака, и от вируса. В крайне редких случаях вирус может вызвать смерть здоровых молодых людей.

Правительство Италии выпустило новый декрет, согласно которому нельзя гулять в одиночку, а на улицу нужно ходить в маскахФото: REUTERS

ПОЧЕМУ ВРАЧ-НАНОПАТОЛОГ ПРОТИВ КАРАНТИНА

20 марта каналу byoblu24 дал большое интервью нанопатолог с 40-летним стажем работы в операционных, доктор и профессор Стефано Монтанари. Это шокирующее интервью, потому что он сказал, что в реальности непосредственно от коронавируса в Италии умерли всего 3 человека. Но что же убивает, если не вирус? Приведу выдержку из его интервью.

- Наши политики последние 10 лет делали все, чтобы разрушить итальянскую медицину. Закрывались отделения и целые госпитали, персонал увольняли. Когда я слышу, что в Италии лучшая медицина в мире, у меня опускаются руки, и не только руки. Это неправда! Закупки оборудования и расходных материалов производились по минимуму. Расходы на медицину резали нещадно. Плюс огромная коррупция. То, что в обычной стране стоит 10 евро, в Италии - 20. И те минимальные средства, которые имелись в распоряжении, расходовались бездарно. К примеру, зачем-то купили 27 миллионов доз вакцины от свиного гриппа, которые потом выбросили, а на аппараты ИВЛ денег не было.

Наша медицина была не готова к такому количеству больных с осложнениями на легкие. То, чем опасен этот вирус. Но проблема не в вирусе! Да, вирус есть, он абсолютно новый. Я пока точно не могу сказать, произвели ли его в лаборатории, или он пришел от летучих мышей, или еще откуда-то. Насчет мышей я очень сомневаюсь, тогда уж сразу от единорогов. Точно могу сказать — он новый и он молодой, он мутирует с космической скоростью, он пока в фазе поиска своего статуса, в котором он потом застынет. Вчера это был один вирус, а завтра это уже другой вирус. В Италии не тот вирус, что был в Китае. А в Германии не тот, что в Италии. А еще у него невероятная проникаемость, он патологически контагиозный. Но на здоровых он протекает бессимптомно. По моим предположениям, если мы сделаем тесты всем гражданам Италии, то обнаружим, что как минимум половина населения уже положительна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Все разговоры про вакцину в этих условиях — мошенничество мирового масштаба. Он так быстро мутирует, что мы за ним не угонимся, создавая вакцины. К тому же от этого типа вирусов нельзя привиться. Ну привьешься, и можешь 200 раз им переболеть. На него не вырабатывается иммунитета! Если бы я 50 лет назад сказал своему научному руководителю о возможности привиться от коронавирусов, он бы меня выкинул за дверь. Вакцины от вирусов ОРВИ — это гениальная идея и ложь фармакологического бизнеса. Я уверен, закончится тем, что нас обязуют всех сделать прививку, и заработают на этом свои миллиарды.

У каждого теперь есть знакомый или родственник, который умер, как считается, от коронавирусаФото: REUTERS

Откуда грузовики с трупами? Почему столько умерших? Причина — в разрушенной медицинской системе Италии. Прежняя система справилась бы с нагрузкой.

То, что я наблюдаю сейчас, это какой-то апофеоз маразма. Нами руководят «капитаны Скеттино», которые абсолютно не понимают, что творят. Или же прекрасно понимают и знают свою цену. Компетенция руководителей крайне низкая. Зачем нужны резиновые перчатки? Зачем эти маски? Перчатки разрушительно действуют на естественный защитный барьер кожи. У нас очень умная кожа! Маски — вообще смешно! Для здорового это все равно, что поставить забор из палок против комаров. Вокруг нас миллиарды миллиардов вирусов. И если рядом с вами есть коронавирус, маска вас вообще не защитит. А если человек болен, то ему эту маску надо менять каждые 2-3 минуты. Иначе это тоже теряет смысл.

ПО ТУ СТОРОНУ АБСУРДА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766892" frameborder="0"></iframe> Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

- Люди не должны сидеть по домам, в страхе и без движения. - считает доктор Монтанари. - Люди должны двигаться, гулять на солнце, сейчас авитаминоз. Правительство своими мерами крайне вредит здоровью населения. Даже если человек бессимптомно переносит вирус, то есть он по сути здоров, а ему говорят, что он болен, то это скажется на его здоровье. Как и на здоровье всех тех, кто сейчас запуганный сидит по домам, не получая витамина D, ведя малоподвижный образ жизни, в неопределенности за свое будущее. Я считаю, что группа риска — пенсионеры - тоже должны спокойно выходить на улицы, вести свой нормальный образ жизни. Жизнь взаперти убьет больше, чем коронавирус. Хотя, возможно, это и есть цель. Мы же находимся по ту сторону абсурда!

Есть важный момент не в моей компетенции — это экономика. Сейчас все закрыто, кроме биржи. Она упала уже почти до земли. Лишь биржа работает, и миллионеры могут скупить по очень низким ценам лакомые предприятия. А когда будет дан сигнал закончить «операцию», то они внезапно окажутся владельцами огромных состояний. Миллионеры станут миллиардерами, богатые — сверхбогатыми, а средний класс — нищими. Я считаю, что все было устроено ради этого. И ради будущей миллиардной прибыли от якобы чудесной вакцины. От вируса, от которого не может быть иммунитета, и значит, не может быть вакцины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765494" frameborder="0"></iframe> Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

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