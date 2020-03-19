Потенциальный носитель коронавируса распугал весь медперсонал в больнице на Украине
Совершенно чУдная история произошла на днях в Галицкой районной больнице Ивано-Франковской области, куда за помощью обратился местный житель, прибывший на днях из Европы. За право экранизации сюжета, разыгравшегося в той ситуации, до смерти между собой бы бились Бенни Хилл, Луи де Фюнес и Роуэн Аткинсон вместе с парой взводов комиков помельче. Об истории рассказали сразу журналисты и ТСН и ресурса Страна.ua, последние, правда, почему-то поместили райцентр Ивано-Франковской области Галич, где все происходило, во Львовскую область. Впрочем, речь не о географии.
Итак, гражданин Украины Андрей Маранчук вернулся из Великобритании, не откуда-нибудь, а из самого Лондона через голландский Утрехт на Родину. В пути общительный украинец познакомился в самолете с итальянкой, с которой и проговорил почти все время совместного перелета.
10-го марта прибыл домой, а через 3 дня почувствовал недомогание: температура поднялась вроде как, а голова затуманилась. Вспомнив недобрым словом итальянку и ее Родину, в которой коронавирус зверствует в эти дни, как редко где, Маранчук с осознанием того, что он находится в передовой цеевропейской державе, направил свои стопы в Галицкую районную больницу за медицинской помощью. Пятница 13-е оправдала свою дурную репутацию. Впрочем, дальше лучше предоставить слово самому герою:
- В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил «Что вы хотите». Я ответил, что задыхаюсь и меня болит в груди. У него первый вопрос: «А Вы откуда приехали?». Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать, - поделился Андрей воспоминанием с журналистами. - Я бегу за ним и прошу, окажите помощь, я не могу дышать, а он продолжает бежать и говорит, что это работа семейного врача.
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Прекрасная картина: медперсонал заперся изнутри, врач, вышедший к больному улепетывает по коридору со всех ног, в душе матеря своих коллег, которые даже не впустили его обратно. А за ним, задыхаясь, и держась за грудь от боли бежит больной и кричит? Постойте, подождите, я не могу бежать, я задыхаюсь, я вас не могу догнать!» Понятное дело, врач от этих слов наддает изо всех сил, но… замкнутое пространство – никуда не денешься. Не чистое поле. Короче, загнал Марунгчак медика в угол, и тот, находясь буквально в безвыходном положении, согласился отвести его в приемный покой, где больному повторили то же самое, что он уже слышал, мол, «работу за семейного врача мы выполнять не собираемся». Короче, картина маслом с массовым забегом повторилась…
- Единственная врач согласилась сделать флюорографию. Однако в приемной, услышав, что я прилетел из Европы, весь медперсонал, кроме одной медсестры, выбежал, - повествует о своих злоключениях Марунчак. - Она решила сделать мне кардиограмму, а в помещение приемной тем временем продолжили приходить другие люди. Впоследствии уже померили температуру, она оказалась повышенной - 37,5.
Только вечером его поместили в палату, а потом перевезли на Скорой в областную больницу Ивано-Франковска. В итоге, коронавирус не подтвердился, Марунчак привез из Европы банальный грипп «А». Но примечателен в этой истории не итог, а поведение врачей. Кстати директор районной больницы в Галиче не видит в этом ничего предосудительного.
- Возможно, учитывая ту ситуацию в целом в мире, такой случай произошел у нас впервые и возможно психологически медперсонал был готов к этому, и в первые несколько минут реакция была неправильная. Но ему помощь оказали, - утверждает директор клиники.
Остается непонятным лишь одно обстоятельство – спивали ли медики, запершиеся в кабинетах и бегающие по коридорам, гимн Украины для укрепления духа или оглашали больничные коридоры совсем другими криками, успокаивая больных. В львовском госпитале, помнится, спивали. Правда, там это было от радости, что потенциально зараженных коронавирусом эвакуированных из Китая к ним в госпиталь не повезли. А тут ведь, получается, совсем даже наоборот.
Пятница и так выпала на 13-е, а тут еще и в украинской больнице… Цеевропа, короче. И перемога, если одним словом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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