2020-02-07T00:36:46+03:00
Звезды

"Все бабы как бабы, а у Гарика Богиня": Кристина Асмус в алом купальнике затмила Памелу Андерсон

Актриса наслаждается отдыхом на Мальдивах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса наслаждается отдыхом на МальдивахАктриса наслаждается отдыхом на МальдивахФото: СОЦСЕТИ
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Кристина Асмус пять дней назад объявила о том, что отправляется на свои любимые Мальдивы. Как водится, актриса улетела туда без мужа. Говорят, у Гарика Харламова какая-то жуткая аэрофобия, потому он и не сопровождает любимую на курорте. Впрочем, звезда сериала "Интерны" прекрасно проводит время и без супруга.

Кристина Асмус отправилась на Мальдивы после очень напряженных гастролей, премьер и кинопремий. Красавица блондинка пообещала на отдыхе много спать и наслаждаться природой райского уголка.

Актриса не забывает радовать поклонников яркими кадрами. Она уже успела сменить несколько купальников и показать свой завтрак.

asmuskristinaasmuskristina
Плавучий завтрак
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"Так, фотка с Эйфелевой башней есть, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак. Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана", - подписала яркий кадр супруга Гарика Харламова.

На снимке Кристина позировала в розовом купальнике с глубоким декольте. Специально для актрисы официанты принесли плавучий завтрак. Асмус полакомилась любимыми блюдами и экзотическими фруктами прямо в бассейне. Кристине подали яичницу, несколько видов сыров, пончики, оладьи, целую тарелку фруктов и смузи.

А уже через несколько часов знаменитость сразила поклонников наповал новым образом. Она блеснула фигурой в алом купальнике, повторив знаменитый кадр из культового фильма "Спасатели Малибу".

asmuskristinaasmuskristina
Спасаю себя от банальной подписи к фото
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Кристина бежала по мальдивскому пляжу, как это делала в свое время Памела Андерсон. Волосы супруги резидента Comedy Club развевались на ветру. При этом Асмус призналась, что так и не смогла придумать подпись к свежему снимку.

Поклонники артистки пришли в полный восторг, подметив, что она вполне могла бы стать новой спасательницей Малибу. "Изумительная, талия точеная, а ноги...", "Женщина-мечта", "Это фото - бэкстейдж с новых спасатели Малибу?!", "Смело и дерзко", "Затмила бы и Памелу Андерсон", "Повезло же Гарику!", "Все бабы как бабы, а у Гарика Богиня", "Ну Асмус, ну красотка!", - обратилась к актрисе поклонники.

Отметим, Кристина Асмус шесть лет счастлива в браке с Гариком Харламовым. Пара воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. В одном из интервью актриса призналась, что ее возлюбленный просто души не чает в малышке. Девочка занимается гимнастикой, танцами и ходит на плавание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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