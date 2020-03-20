В Италии 20% врачей заразились коронавирусом

Вот уже несколько недель Италия пытается взять под контроль эпидемию коронавируса. И пока безрезультатно. Апеннинский полуостров обошел по числу летальных случаев Китай (3242 жертвы), где впервые вспыхнула эпидемия COVID-2019 в конце декабря прошлого года. На сегодня число жертв коронавируса в Италии составило 3405 человек. Заболевшими считаются 41 тысяча итальянцев.

Основная проблема Италии в том, что 23% населения страны - это люди старше 65 лет, то есть потенциальные жертвы коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин и все ограничительные меры будут продлены. Изначально власти полагали, что смогут обуздать инфекцию к концу марта - началу апреля.

«Я ОСТАЮСЬ ДОМА»

Вся Италия живет в условиях тотального карантина с 9 марта. Правительство настоятельно рекомендовало гражданам не покидать свои дома без надобности, воздержаться от прогулок, праздного шатания по улицам и встреч с друзьями и родственниками. Оказались закрыты бары, рестораны, торговые центры, музеи и кинотеатры. Италия забыла о «дольче вите» (сладкая жизнь - ред.), стремглав полетев в Дантовый ад.

Конечно, нашлись те, кто пренебрегают распоряжениями властей. Против таких людей итальянцы ополчились в социальных сетях.

- Сейчас нужно бороться, как на войне. Надо быть бок о бок, спина к спине. Но некоторые продолжают по 12 раз на день выгуливать собак, имитировать из себя бегунов, ходить за оливками в супермаркет и банк, как ни в чем не бывало. Незаметно, что эти люди сражаются. Борьба - это сидеть дома. Заставить остаться в своих квартирах друзей. Ходить в магазин раз в неделю. Выбираться на работу только в том случае, если это связано с производством товаром первой необходимости, - возмущаются итальянские пользователи в «Инстаграме». - Иначе все песни на балконах, которые так согревают наши души, будут издевательством над собой и над теми, кто умирает. Италия не умрет! Оставайтесь дома!

Чтобы пресечь нарушителей карантина итальянские власти приняли решение вводить регулярное патрулирование улиц в крупных городах. Этим займется полиция и армейские подразделения. Но как отметил министр здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера, первые плоды тотального карантина должны появиться в ближайшие 10-12 дней.

ПОЛНЫЕ МОРГИ

Итальянцы мужественно сохраняют спокойствие даже, когда под их окнами десятки военных грузовиков вывозят трупы. Последние две ночи такую картину наблюдали жители Бергамо, небольшого городка в регионе Ломбардия. Бергамо да и вся Ломбардия стали очагом эпидемии коронавируса на Апеннинском полуострове в конце февраля.

ig_italia Una festa strana, quella del pap di oggi.

Городские морги заполнены и не вмещают новые трупы. Поэтому тела умерших от COVID-2019 пациентов вывозят в соседние города для кремации. Затем урны с прахом привозят обратно и передают родственникам. Крематорий в Бергамо уже не справляется со смертельным потоком жертв «чумы» XXI века.

Ежедневные и еженедельные газеты, выходящие в небольших коммунах, публикуют на своих страницах сотни некрологов. Под них выделяют сразу несколько полос.

«Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»

Италия упустила эпидемию из-под контроля в первые недели. Сейчас больницы забиты пациентами. В реанимациях нет свободных коек. Ежедневно привозят по три-четыре новых заболевших.

- Это, наверное, самое ужасное, не давать родным попрощаться с умирающим, - говорит доктор Лука Лорини, работающий в больнице Иоанна XXIII, - но мы знаем, что во время эпидемий единственный способ спасти тех, кто находится вне стен больниц, - не позволять им общаться с заболевшими. Мы пытаемся, когда это возможно, звонить родным с мобильных телефонов пациентов и давать им возможность посмотреть друг на друга в онлайн-режиме. Но иногда, когда они с трубкой, когда они умирают, все еще дыша через трубку, этот последний звонок семье невозможен. Мы понимаем, что это жестоко - лишить человека возможности перед смертью проститься с родными, но это необходимо, чтобы люди снаружи не заболели.

- Понимаете, звонят дети отцу, спрашивают, как он. Он говорит, что борется. А через несколько часов (три-четыре часа) этот человек умирает и приходится звонить семье и говорить им, что мы их предупреждали, что такое могло произойти. Я никогда не плачу. К сожалению. Я не умею этого делать. Я плачу внутри, - добавляет доктор Лорини.

«МЫ НЕ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ВСЕМ»

В Италии военные развертывают временные госпитали. Китай регулярно направляет десятки тысяч тонн медикаментов и аппараты искусственной вентиляции легких.

Итальянские врачи, не хуже китайских коллег, фактически живут в клиниках и борются за жизнь каждого пациента. Работать приходится практически круглосуточно. От многочасового ношения масок и защитных очков на лицах врачей остаются кровоподтеки. Женщинам приходится бриться наголо или отстригать максимально коротко волосы.

ig_italia Buongiorno ragazzi, dal balcone-party, al balcone-inno tutto un trionfo dell italianit .

20% врачей и медсестер из-за постоянного нахождения с инфицированными заразились коронавирусом. Речь идет примерно о 500 медиках.

- Один мой коллега, у которого беременная жена, переехал вместе с другим коллегой в гостиницу. Врачи заболевают десятками. Они приходят с температурой, но мы не можем поставить диагноз, потому что нас слишком мало — только если симптомы таковы, что врачу уже нельзя здесь оставаться, - рассказывает хирург больницы Тревильо.

Она испытывает весь спектр эмоций, рассказывая о тех условиях, в которых оказалась она и ее коллеги из-за эпидемии.

- У нас нет инструментов, чтобы помочь всем. Есть только средства защиты, - добавляет доктор. - У пациента происходит остановка дыхания, ты делаешь ему массаж сердца, ведь ты как врач не можешь оставить его умирать. Он смотрит на тебя. А когда его интубировать? Трубка у тебя есть, а вот аппарата искусственной вентиляции легких нет. И что? Возраст и сопутствующие заболевания становятся критериями для исключения тех или иных манипуляций. Теперь мы должны интубировать сорокалетних. Если завтра я поступлю в больницу с диабетом, например, я окажусь во второй очереди.

- Пациент знает, что происходит, это можно прочесть в его глазах. «Передайте моей жене, что я ее люблю» или «передайте привет моей новорожденной внучке, которую я не успел повидать». Мы говорим пациентам слова, которые их родные передают нам по телефону, отдаем им записки с сообщениями и рисунки внуков, которые нам приносят, - добавляет хирург.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766892" frameborder="0"></iframe> Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хроники итальянского коронавируса: Нарушителей карантина ловит полиция, врачи подделывают себе больничные

Наш корреспондент Татьяна Огнева-Сальвони, живущая недалеко от Милана, продолжает передавать из очага европейской эпидемии (подробности)