Юле Высоцкой страшно за Андрея Кончаловского и красавицу-маму

Юлия Высоцкая сильно переживает за своих близких. Во время пандемии коронавируса в группе риска оказались пожилые люди. Сердце актрисы разрывается за любимого мужа Андрея Кончаловского и маму.

Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским. 46-летняя актриса и 82-летний режиссер, несмотря на большую разницу в возрасте, сумели создать крепкую семью. Год назад супруги обвенчались. Не так давно супруг артистки вспоминал, как просил ее руки у родственников Юлии. Актриса выросла в Новочеркасске. Юля - потомственная донская казачка. В семье бережно хранят традиции.

"Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за Егора, моего сына. Тогда он просто ушел на балкон, чтобы скрыть слезы. Такой вот замечательный человек был", - рассказал режиссер.

Теперь в пору переживать самой Высоцкой. Артистка крайне редко делится подробностями личной жизни. Она как-то обмолвилась, мол, соцсети - это иллюзия. В реальной жизни все обстоит иначе.

juliavysotskayaofficial Паника не нужна никому, осознанность нужна нам всем

И вот новое признание. Юлия разместила в блоге фотографию своей мамы. В кадре очень красивая родительница держит на руках маленькую дочку.

"Моей маме сейчас 67 лет. Я всегда тянулась к тем, кто лучше меня, умнее, опытнее, талантливее, старше. Мне всегда были интересны люди, которые знают больше меня, пережили больше, испытали больше. Я всегда хотела быть с теми, кто круче меня", - начала свой монолог супруга режиссера.

По словам Высоцкой, ей повезло. "Мои друзья умнее, талантливее, лучше, больше, чем я. Некоторые из них старше, чем я, гораздо старше. И, не в последнюю очередь, именно благодаря им я - тот человек, та женщина, та актриса, которой являюсь. Сегодня мне страшно не за себя, а за тех кто в группе повышенного риска... Кто слабее, кто беззащитен и нуждается в помощи. Паника не нужна никому, осознанность нужна нам всем", - обратилась она к поклонникам.

Юлия также заявила, что в настоящее время Андрей Сергеевич задумал фильм-исследование "Карантин по-русски". Мэтра интересует, чем "наш" карантин отличается от "их" карантина, от карантина в Китае или, допустим, в Европе.

Подписчики согласились со словами актрисы. Многие пожелали здоровья супругу Высоцкой, а также долгих лет ее маме: "Какая мама красивая у вас!", "Все ваши близкие защищены вашей любовью!", "Ваша любовь и энергия даже на нас, совсем незнакомых, распространяется!", "Пусть у Вас все будет по-доброму!", "Здоровья маме, вы очень на нее похожи", "Юля, не надо так бояться. Все будет хорошо", " Дай Бог здоровья вашим родным!", "Андрею Сергеевичу долгих лет".

Меж тем сам именитый режиссер в свойственной ему манере оставил в блоге философское сообщение. Он не пояснил, связана ли его публикация с распространением Covid-19 или же это случайно попавшиеся на глаза слова из Второго послания к Тимофею святого Апостола Павла

"... В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы…", - процитировал мэтр писание.