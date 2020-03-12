"Заплакал, когда узнал, что выходит замуж за меня, а не за моего сына": Кончаловский вспомнил деда Высоцкой

Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским. 46-летняя актриса и 82-летний режиссер, несмотря на большую разницу в возрасте, сумели создать крепкую семью. А год назад супруги обвенчались. Однако не все родственники актрисы поддержали ее выбор связать судьбу с именитым режиссером.

Андрей Кончаловский вспомнил непростой разговор с дедом Юлии Высоцкой. Пенсионер был настолько огорчен известием о грядущей свадьбе внучки, что не смог сдержать слез. Актриса выросла в Новочеркасске. Юля - потомственная донская казачка. Ее дедушка носил говорящую "казачью" фамилию Мелихов.

Андрей Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая.Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за Егора, моего сына. Тогда он просто ушел на балкон, чтобы скрыть слезы. Такой вот замечательный человек был", - рассказал режиссер в эфире программы "ЖЗЛ - Жалкая замена литературы".

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году. Познакомились они в лифте на фестивале "Кинотавр". Начинающей актрисе тогда было 22 года, а режиссеру - 58. У пары двое детей: дочь Мария и сын Петр.

Семь лет назад на одной из дорог Франции Mercedes, за рулем которого был режиссер, вынесло на встречную полосу. Машина лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. Кончаловский и его жена отделались небольшими ушибами, а их 14-летняя дочь Маша приняла страшный удар на себя. Девочку ввели в кому, после чего для ее родных начались долгие годы борьбы и надежд. 82-летний мэтр как-то признался, что старается смотреть на произошедшее оптимистично. По его словам, спастись от отчаяния ему помогло обретение нового смысла жизни. "Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима", - признался Андрей Сергеевич.