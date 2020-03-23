За сутки в России выявлен еще 71 случай подтвержденного коронавируса. Все - в Москве

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликовал обновленные данные по новым подтвержденным случаям COVID-2019. За сутки - плюс 71 пациент. Причем, все новые случаи зафиксированы в Москве.

Таким образом, число подтвержденных случаев коронавируса в Москве выросло до 262, в целом по стране - до 438.

«За последние сутки выписан по выздоровлению 1 человек в Москве, - сообщают в Оперативном штабе. - За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, 2 граждан КНР, 1 гражданин Италии».

Специалисты отмечают, что подавляющее большинство новых выявленных заболевших COVID-2019 привезли вирус из Европы.

В Оперативном штабе напомнили, что все вернувшиеся из-за границы должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Если появились симптомы ОРВИ - звонить на номер 112 (не забыв сообщить, что ранее они посещали иностранные государства), в таком случае к ним на дом приедут врачи, возьмут анализы, а в случае необходимости - госпитализируют.

«Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», - говорится в обращении Оперативного штаба.

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