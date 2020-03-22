Коронавирус у Пласидо Доминго: инфекция добралась до оперного певца

22 Март 2020 2020-03-22T19:33:47+03:00

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В воскресенье, 22 марта, стало известно о наличии коронавируса у Пласидо Доминго. Испанский оперный певец сам сообщил, что тест на инфекционное заболевание COVID-19 оказался положительным.

Сначала у тенора поднялась температура, началась лихорадка и кашель. После этого он решил пройти тестирование. Теперь 79-летний Пласидо Доминго вместе с семьей находится на карантине.

"Мы все находимся в добром здравии", - написал певец у себя на странице в Facebook.

Он призвал своим поклонников быть предельно осторожными, следовать рекомендациям врачей, часто мыть руки, держаться на расстоянии от других людей и по возможности не выходить на улицу. Все это, по словам Доминго, позволит остановить инфекцию.

"Надеюсь, очень скоро мы сможем вернуться к нашей обычной повседневной жизни. Пожалуйста, следуйте рекомендациям и правилам вашего правительства, чтобы оставаться в безопасности и защищать не только себя, но и все наше общество", - говорится в посте.

Сайт kp.ru писал, что ранее коронавирус был подтвержден также у клавишника рок-группы Bon Jovi Дэвида Брайана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766762" frameborder="0"></iframe> Богатые тоже кашляют: Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом.Неприкосновенных нет. Коронавирус опасен для всех, включая знаменитостей

ИСТОЧНИК KP.RU