Геннадий Онищенко: Выражения «драконовские меры» и «шапкозакидательство» не отражают нашу борьбу с коронавирусом

- Геннадий Григорьевич, я слышал, что вы хотите поблагодарить журналистов за то, что они все наперебой звонят Геннадию Григорьевичу Онищенко, просят советов и комментариев, да? Так!

- Вы немножко узковато поняли.

- В смысле?

- Потому что сегодня информационное пространство по освещению, в общем-то, достаточно резонансной эпидемической проблемы, которая и в нашей стране, и в других странах разворачивается, - требует к себе повышенного и, самое главное, профессионального внимания.

И, к счастью, я, особенно на последней неделе, отмечаю такую позитивную тенденцию к всестороннему, глубокому, с учетом всех нюансов, освещению этой проблемы.

- Молодцы мы, журналисты, правда?

- И на этом фоне публикации некоторых почему-то считающихся респектабельными - изданий, информационных агентств, смущают тем словарным запасом, которым они пользуются.

А он находится в узком пространстве таких словосочетаний, как «драконовские меры» и «шапкозакидательство».

Вот они мне особенно режут слух и не делают чести изданиям, потому что такая примитивная лексика мне напоминает, примерно, 37-й год, когда у нас увлекались всякого рода обвинениями.

- Ну, и аналогии у вас, Геннадий Григорьевич!

Геннадий Онищенко обратился к российским СМИ: «Имейте совесть! Откажитесь от выражений «драконовские меры» и «шапкозакидательство»! Это не отражает борьбу с коронавирусом, которую мы ведём» 00:00 00:00

- Ну, скажу помягче: сегодня, в погоне за яркими, броскими высказываниями, извращается и опошляется серьезность проблемы.

Во-первых, хотел бы напомнить журналистам, что, применительно к медицинским мероприятиям, слово «драконовские меры» не уместно. Ну, разумные ограничения - это ж не ГУЛАГ и не те меры, которые принимались в трагические для нашей страны годы.

Ну, и, конечно, слово «шапкозакидательство» отдает лексикой торговцев овощного ряда заштатного сельскохозяйственного рынка.

- Жестко вы, Геннадий Григорьевич, нашего брата…

- Имейте совесть! Откажитесь от выражений «драконовские меры» и «шапкозакидательство»! Это не отражает нашу борьбу с коронавирусом.

Хотелось бы, чтобы журналисты вникали больше в суть проблемы, пытались понять нюансы и, конечно же, более ответственно относились к больной теме. К двум ее аспектам: напряжению в обществе, которое создалось, и к самой эпидемической проблеме.

Хотелось бы пожелать всем сдержанности, культуры и успехов, потому что мы с вами еще некоторое время будем этой темой активно заниматься.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

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