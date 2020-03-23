"Мама дорогая!": Юрий Антонов показал себя с бородой и длинными волосами
Юрий Антонов - один из самых известных вокалистов нашей страны, чья каждая песня - хит. В свое время певец собирал целые стадионы, а сейчас живет в своем загородном особняке. Впрочем, артист не скучает - у него есть о ком заботиться. Да и одиноким Юрия Михайловича назвать нельзя.
Юрий Антонов с недавних пор завел блог. Он делится с поклонниками фотографиями и видео из своей жизни. Один из последних снимков вызвал особый ажиотаж. В кадре композитор предстал с густой бородой и длинными волосами.
"Эх борода..!", - подписал он фото. Поклонники с воодушевлением стали обсуждать увиденное. Многие стали шутить: "Согревает в холода борода", "Брутал какой-то", "Модный парень, всегда в ногу со временем", "Обожаю", "Спасибо Вам за Ваш талант! Пел все Ваши песни под гитару и знал их наизусть!", "Здоровья и творческих успехов!", "Ну все, держите меня!", "Мама дорогая!", "Это мой любимый образ!", "Современный хиппи", "Вот тебе на. Еще любимее стал,чем прежде".
К слову, Антонов - один из тех артистов, в блоге которого не встретить хейтеров. Возможно, потому что все фото и видео, которыми делится с публикой Юрий Михайлович, излучают человеческое тепло, на них нет ретуши, нет наигранности.
Кстати, когда Антонов гастролировал, то его везде и всегда принимали с распростертыми объятиями. Публика взрывалась аплодисментами после каждой композиции. При этом артист был успешен не только в творчестве, но и в любви. Дамы его просто обожали и боготворили. По словам музыканта, женщины сами делали первый шаг, чтобы познакомиться с ним. На пике своей карьеры певец зарабатывал по 15 тысяч рублей в месяц. Его по праву называли первым советским миллионером. При этом средняя зарплата по стране тогда была чуть больше 100 рублей.
Сейчас композитор крайне редко появляется на публике. Подводит здоровье. 75-летний певец последнее время передвигается с помощью специальной палки-костыля. Живет в своем загородном особняке. Рядом с ним - близкий и любимый человек. Отшельником Антонова уж точно назвать нельзя.
"Кто сказал, что я один? Совсем не один. Но об этом знать не обязательно. Я живу за городом, в лесу. Это и есть красота, которой не хватает людям, живущим в центре Москвы и даже на ее окраинах. Не хватает природы, свежего воздуха, пения птиц. Там, где я живу, суету создают не люди, а белки, которые прыгают по деревьям, а ты сидишь на лавочке, смотришь на них и радуешься жизни", - говорит вокалист.
А еще у него на участке живут кошки, собаки и другая живность. У них есть свои зимняя и летняя резиденции. "В моем ботаническом саду - маленький зоопарк. В холодное время года многие из них спят, а как расцветет природа, и они просыпаются, и ощущения от соседства с ними совсем другие. Некоторые из питомцев были найдены. Все происходит достаточно спонтанно. Едешь на машине, видишь - бежит собачка, останавливаешься - она подбегает: тяв-тяв. Я: «Ну заходите». И она прыгает к тебе в машину, и я привожу домой новый экземпляр", - цитирует его журнал "Антенна".
А вот в доме у автора хитов "Крыша дома твоего" и "Не говорите мне прощай" только двое животных. "Но это не они у меня, а я у них живу. Один из них - это кот Паша. Тот еще парень! Порода не важна, главное - характер", - смеется исполнитель.
«Поверивший в мечту» Юрий Антонов: лучшие песни.Знаменитому певцу и музыканту Юрию Антонову сегодня исполняется 73 года. А песни его не стареют уже почти полвека! Вспомним лучшие из них.
ИСТОЧНИК KP.RU
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