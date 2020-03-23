"Мама дорогая!": Юрий Антонов показал себя с бородой и длинными волосами

Юрий Антонов - один из самых известных вокалистов нашей страны, чья каждая песня - хит. В свое время певец собирал целые стадионы, а сейчас живет в своем загородном особняке. Впрочем, артист не скучает - у него есть о ком заботиться. Да и одиноким Юрия Михайловича назвать нельзя.

Юрий Антонов с недавних пор завел блог. Он делится с поклонниками фотографиями и видео из своей жизни. Один из последних снимков вызвал особый ажиотаж. В кадре композитор предстал с густой бородой и длинными волосами.

"Эх борода..!", - подписал он фото. Поклонники с воодушевлением стали обсуждать увиденное. Многие стали шутить: "Согревает в холода борода", "Брутал какой-то", "Модный парень, всегда в ногу со временем", "Обожаю", "Спасибо Вам за Ваш талант! Пел все Ваши песни под гитару и знал их наизусть!", "Здоровья и творческих успехов!", "Ну все, держите меня!", "Мама дорогая!", "Это мой любимый образ!", "Современный хиппи", "Вот тебе на. Еще любимее стал,чем прежде".

К слову, Антонов - один из тех артистов, в блоге которого не встретить хейтеров. Возможно, потому что все фото и видео, которыми делится с публикой Юрий Михайлович, излучают человеческое тепло, на них нет ретуши, нет наигранности.

Кстати, когда Антонов гастролировал, то его везде и всегда принимали с распростертыми объятиями. Публика взрывалась аплодисментами после каждой композиции. При этом артист был успешен не только в творчестве, но и в любви. Дамы его просто обожали и боготворили. По словам музыканта, женщины сами делали первый шаг, чтобы познакомиться с ним. На пике своей карьеры певец зарабатывал по 15 тысяч рублей в месяц. Его по праву называли первым советским миллионером. При этом средняя зарплата по стране тогда была чуть больше 100 рублей.

yuryhitofficial Эх борода..!

Сейчас композитор крайне редко появляется на публике. Подводит здоровье. 75-летний певец последнее время передвигается с помощью специальной палки-костыля. Живет в своем загородном особняке. Рядом с ним - близкий и любимый человек. Отшельником Антонова уж точно назвать нельзя.

"Кто сказал, что я один? Совсем не один. Но об этом знать не обязательно. Я живу за городом, в лесу. Это и есть красота, которой не хватает людям, живущим в центре Москвы и даже на ее окраинах. Не хватает природы, свежего воздуха, пения птиц. Там, где я живу, суету создают не люди, а белки, которые прыгают по деревьям, а ты сидишь на лавочке, смотришь на них и радуешься жизни", - говорит вокалист.

А еще у него на участке живут кошки, собаки и другая живность. У них есть свои зимняя и летняя резиденции. "В моем ботаническом саду - маленький зоопарк. В холодное время года многие из них спят, а как расцветет природа, и они просыпаются, и ощущения от соседства с ними совсем другие. Некоторые из питомцев были найдены. Все происходит достаточно спонтанно. Едешь на машине, видишь - бежит собачка, останавливаешься - она подбегает: тяв-тяв. Я: «Ну заходите». И она прыгает к тебе в машину, и я привожу домой новый экземпляр", - цитирует его журнал "Антенна".

А вот в доме у автора хитов "Крыша дома твоего" и "Не говорите мне прощай" только двое животных. "Но это не они у меня, а я у них живу. Один из них - это кот Паша. Тот еще парень! Порода не важна, главное - характер", - смеется исполнитель.