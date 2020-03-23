Обвал еще не поздно предотвратить

Двадцать лет нашей спокойной жизни, начавшейся в январе 2000 года, кажется закончились.

Как же хотелось, чтобы она длилась как можно дольше! Но пришел китаец с летучей мышью - и ушла эпоха.

И, как это всегда и бывает при резкой смене времен, возник главный вопрос: как выживать прямо сейчас, а потом - как жить дальше.

И вот о чем в этой связи важно помнить в России.

Наше государство традиционно устроено так, что его фундамент - это казенное, а не частное начало.

Это государство чиновников, военных, полицейских, сотрудников разного рода официальных структур, да и просто бюджетников, пусть даже пенсионеров, при всей драматичности их положения, - но не частников, не тех, кого сто лет назад называли мелкими буржуями, нэпманами и кулаками, а сейчас - самозанятыми, предпринимателями и ИП.

И потому государство - и особенно в самые сложные минуты - не склонно оборачиваться за политической поддержкой, а тем более и само поддерживать именно этих людей, тех, у кого нет в кармане бумажки о принадлежности к казенному ведомству.

Считается, что они "как-нибудь сами".

Власть их терпит - в отличие от СССР, их никто не сажает как "фарцовщиков" и "спекулянтов", - но именно что только терпит, а не опирается на них.

И можно смело предположить, что во время кризиса наше правительство будет кормить армию, МВД, РЖД, Газпром, Сбербанк и ВТБ, не даст умереть ВПК и Аэрофлоту, подумает о таможенниках и пожарниках, следователях, налоговиках, пограничниках и государственных врачах.

Но не о частниках.

И это будет огромной ошибкой, которую еще не поздно предотвратить.

Сложно подсчитать, сколько человек в ближайшие недели лишатся работы из-за пандемии коронавируса. Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Дело в том, что в 2020 году - в отличие, например, от 1991 года, - Россия уже страна совсем не казенная. Она не сидит буквально вся в казарме, совхозе, на фабрике и в гос-НИИ.

Здесь - и прежде всего в мегаполисах - возникли миллионы людей, которые живут частным трудом, без той "конторы", о которой всегда помнит власть.

И, если карантин и валютно-нефтяной шок продлятся сколько-нибудь долго, - почти все они могут стать безработными и банкротами.

Все эти люди, из которых состоят Москва и Питер, Московская область, а отчасти уже и Казань, Нижний, Сочи, Екатеринбург, - эти кафе и турфирмы, дизайнеры и пиарщики, эти бесконечные сервисы, торговые центры, апартаменты и их арендаторы и владельцы, магазинчики, торгующие не лекарствами и не гречкой, а чем-то вроде бы второстепенным, кинотеатры, охранники офисов, ремонтники, строители и таксисты, в конце концов.

Что будет с ними?

В отличие от военных заводов и газопроводов, эти люди не воспринимаются как необходимый, жизненно важный элемент нашей жизни.

И можно даже презрительно сказать: мол, доигрались, паразиты инфантильные, думали, что так и будете по курортам раскатывать и "пиаром" бессмысленным заниматься, а вот и гром грянул.

Но это ужасная глупость.

Это уже потому глупость, что можно любить или не любить этот наш частный сектор, эту среду легких вроде бы денег и развлечений, и бесконечного потребления, и можно их не жалеть, - но только если они окажутся на улице - мало не покажется никому.

Это будет грандиозный удар и по рынку труда (где окажутся миллионы без шансов на новое устройство), и по всем, кто владеет теми помещениями, где эта суетливая жизнь до сих пор происходила, и, шире, по рынку недвижимости, и по банкам (ведь все же закредитованы), и по родителям этих людей в провинции (которым они свалятся на голову), и по всем нашим городам-миллионникам, которые в случае закрытия тысяч компаний и сервисов станут угрюмыми и опасными гетто.

Пандемия серьёзно ударит по всем отраслям российской экономики.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но этого мало.

Беда в том, что этот обвал даст не только экономические, но и уголовные, и политические следствия.

Строители, таксисты и охранники уйдут в бандиты.

А куда уйдут пиар-менеджеры, дизайнеры, владельцы кафе, артисты и мастера инстаграмного туризма?

Все те люди, которые вяло и недовольно бурчали все эти годы.

Конечно, на митинг оппозиции, который именно благодаря им - у которых теперь будет много свободного времени, и которым будет нечего терять - соберет миллион человек, совсем как тридцать лет назад на Манежной.

И пафос его будет простым: поделитесь деньгами с нами, а не только с силовыми структурами и корпоративными гигантами.

Ну а бандитизм и миллионная оппозиция в одном месте и в одно время - это уже без пяти минут революция.

Этого нельзя допустить.

Больше того, все это еще не поздно предотвратить.

Для этого нужно сделать две простые вещи.

Во-первых, заморозить на несколько месяцев все платежи частных лиц и мелкого бизнеса государству и банкам. Все эти налоги, кредиты, страховки, штрафы, парковки, коммуналку.

Я понимаю, ужасно хочется содрать с людей последнюю копеечку, но ценой этих платежей сейчас может оказаться массовое отчаяние, а значит - само существование страны.

Во-вторых, гарантировать временно или навсегда увольняемым в частном бизнесе - хоть какую-то часть их доходов на ближайшие полгода, чтобы люди могли продержаться на гречке и макаронах, а там, может, и жизнь наладится, если нам повезет.

Но не жадничать, не тянуть до последнего, не рубить кошке хвост на сорок восемь частей и не ограничиваться поддержкой одних госслужащих и монополий.

У Советского Союза конца 80-х не было денег в казне, а значит, не было выбора.

У России сейчас деньги есть.

Нужен ум, нужна воля, нужно желание помочь тем, кто не стоит рядом с властью, и кто как будто бы ей не союзник, не друг.

И тогда - катастрофа не произойдет.

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