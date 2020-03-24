Дома с четырьмя детьми: Богатейшая женщина России из-за коронавируса перешла на удаленную работу

Самая богатая женщина России – основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries из-за угрозы распространения коронавируса работает из дома. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе компании.

К работе не в офисе Бакальчук не привыкать. Бизнес она ведет вместе с мужем, в самом начале 15 лет назад ни одного склада у них не было, все заказы хранились в квартире. Кстати, дома бизнес-вумен будут помогать еще и четверо детей.

В своих немногочисленных интервью Татьяна Бакальчук подчеркивала, что всегда считала Wildberries IT-компанией: много внимания уделяют разработке сайта, приложения и других онлайн-платформ. Многие программисты уже 2 года как работают не из офиса. И сейчас этот опыт организации удаленной работы оказался очень кстати: по домам отправили менеджеров по работе с партнерами, бухгалтеров, юристов. При этом сотрудники распределительных центров, пунктов выдачи заказов и курьерской службы работают в штатном режиме.

В компании отмечают двукратный рост заказов в январе и феврале по сравнению с прошлым годом. Но с коронавирусом это никак не связано.

- Дело в планомерном развитии нашего интернет-магазина. В 2019 году собственных пунктов выдачи заказов по всей стране у нас стало больше в 2 раза, - говорят в Wildberries.

Сейчас сотрудники магазина внимательно мониторят цены, которые устанавливают продавцы. Многие из них связаны с импортными товарами или материалами, поэтому обвал курса рубля не может не отразиться на ценниках.

- Мы стремимся не допускать злоупотреблений со стороны продавцов. Пока резкого роста цен не замечено. Но в случае необходимости к продавцу могут применены различные меры: от временной приостановки продаж до расторжения договора, - подчеркнули в пресс-службе Wildberries.

Татьяна Бакальчук всего вторая женщина-миллиардер в истории России. По оценкам журнала Forbes, ее состояние – 1,4 млрд долларов. В феврале 2020-го она обошла многолетнего лидера рейтинга женщин-богачей вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину.

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