Священник-биолог рассказал, почему верующий не должен бояться коронавируса в храме

Пока во всем мире бушует «китайская зараза», в России принимают все меры, чтобы остановить распространение вируса. Коснулось это и церкви. Патриархия ввела специальные правила для священников: крест не целовать, святую воду менять, иконы дезинфицировать, ложку после причастия протирать спиртом.

«КП» задала наивные вопросы священнику, кандидату биологических наук Владимиру Духовичу и иерею Павлу Островскому. Как жить церкви во время страшного поветрия?

КП: Можно ли заразиться коронавирусом в храме?

Отец Владимир: Храм для каждого верующего человека - это дом Божий. Ну, вот есть таинство причащения — ты соединяешься с Христом. И тут же боишься заразиться какой-то болезнью. Эти вещи просто несовместимы. Но это не означает, что в храме никто не может заразиться. Потому что у нас все совершается с верующими людьми по их вере. К примеру, если неверующий человек выпьет причастие, это же не значит, что он соединится с Христом. Ведь у него нет в веры Бога. Таинство не совершается само по себе, это не таблетка, не аптечный препарат. Господь хочет что-то дать человеку всегда, а человек должен хотеть это принять искренне, всем сердцем. И вот тогда эта связь осуществляется между Богом и людьми, таинственная. И, конечно, представить себе, что во время таинства соединения человека с Богом может произойти заражение, это оскорбление разума верующего человека.

Точно знаю одно. Никаким образом присутствие человека в храме не повредит его душе. Когда мы какие-то таинственные, мистические вещи пытаемся описать простым языком науки (физики или биологии), это не работает. Я точно знаю, что если человек приходит в дом к любящему отцу, с ним там ничего плохого не случится, в это я верю.

КП: Что делать, если в церкви не соблюдают правила санитарной безопасности?

Отец Павел: Нужно человеку подойти к настоятелю храма за разъяснениями. Тогда, может, сам настоятель это прекратит. Если настоятель говорит, что он не поддерживает все эти введенные правильные нормы, тогда нужно об этом сообщить благочинному, то есть, главному священники в районе. И должно быть это прекращено, безусловно.

Священник, кандидат биологических наук Владимир ДуховичФото: Олег РУКАВИЦЫН

КП: Нужно ли закрывать храмы, чтобы не допустить эпидемии?

Отец Владимир: Нет. Вот вам пример. Страны Италия, Испания, которые прекратили богослужения в первую очередь, как одну из первых мер по борьбе с распространением инфекции. Посмотрите там на цифры. Помогло им это? Люди отказались от Бога, они испугались, что Бог может принести им зло. Они сами себя поставили в ситуацию, когда они не верят в благодатную помощь Божью. Вот ее и нет. Не Бог тебя за это наказал, ты сам отказался от Него, закрыв дома его и запретив участие людям в соединении с ним.

КП: Если в храме есть больные, их нужно выгонять?

Отец Павел: Выгонять из храма не стоит. Можно человека настолько сильно обидеть, что он потом вообще никогда в храм не придет. Бывает, человек впервые в храм зашел, а бывает постоянный прихожанин. Священник должен с амвона взывать к людям и объяснять, что, когда человек болен, он должен оставаться дома. И приводить при этом убедительные доказательства из православного вероучения. Самые известные – это слова апостола Иакова – болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церковных и да молитву сотворят над ним, помазавшего елеем во Имя Господня. Когда ты заболел и остался дома, это не есть какая-то слабость или маловерие – в этом проявляется твоя любовь к ближнему.

Иерей Павел ОстровскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КП: Что делать со стариками, которые приходят в церковь? Они же в зане риска из-за этой заразы.

Отец Павел: Бабушки и дедушки в зоне риска вообще с любым заболеванием. Это и обычный грипп, и пневмония. Любая болезнь для них опасна. Я против закрытия храмов, чтобы у нас не совершалось богослужение, но можно найти компромиссные варианты. Например, Служить на улице, с соблюдением определенных положенных расстояний между людьми. Сейчас наступает более-менее теплое время года.

КП: Почему не отправить людей молиться дома?

Отец Павел: Человек, далекий от церкви, не понимает, насколько для нас важно собраться на литургию. Про домашнюю молитву. Христианину вообще нужно молиться постоянно и неважно – где – дома ты молишься, по улице идешь молишься. Мы в храме собираемся не просто для молитвы. В храме мы собираемся именно для того, чтобы соединиться со Христом. И в таинстве святого причастия все это реализовывается. И без причастия христианин – это как рыба, на лед выброшенная. Если мы в храме собирались бы только бы для молитвы, тогда, конечно, можно было там ввести какой-то карантин, ничего страшного. Но мы собираемся для таинства. Наверное, и правильно, что в храме нужно ограничить какие-то службы церковные, но которые не связаны именно с причастием, чтобы осталось только самое необходимое.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые правила РПЦ: крест не целовать, святую воду менять, иконы дезинфицировать, батюшкам измерять температуру

Церковь начала борьбу с коронавирусом (подробности)

Молитвы от коронавируса будут читать во всех православных храмах

Текст молитвы утвердил Патриарх Кирилл (подробности)

РЕПОРТАЖ

Как в Москве живут храмы, мечети и синагоги в эпоху карантина

Наш корреспондент обошла места служения культа (подробности)