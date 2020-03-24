Кому не следует сейчас брать ипотеку

Некоторые кредитные организации повысили ипотеку на 1-1,5% еще до того, как Центробанк объявил, что оставит ключевую ставку на прежнем уровне 6% (заседание ЦБ произошло в пятницу, 20 марта). Кто-то сделал это на этой неделе. Почему кредиты на жилье дорожают?

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян подчеркнул, что, ипотечные ставки все-таки поднимают не массово, а выборочно. Часть банков оставили их на прежнем уровне. Те, кто повысил ставки, пытаются таким образом отсеять ненадежных клиентов.

- Банки более приземленные, они более трезво оценивают свои риски и понимают, что в условиях, когда платежеспособность людей явно не будет расти, более того она падает не первый год, - объясняет Тосунян. - А тут еще ситуация с коронавирусом, которая тем более приведет к снижению платежеспособности. Банки перестраховываются, давая ипотеку под более высокий процент более ограниченному кругу клиентов.

Тосунян считает, что для удержания ипотечных кредитов нужны действия экономических властей, которые готовы будут взять на себя часть нагрузки по компенсации процентной ставки и страхованию ипотечных кредитов.

- Что делать сейчас людям, которые присмотрели себе квартиры? Брать ли ипотеку?

- Если у вас есть уже накопленные деньги, вам комфортно покупать квартиру по таким ставкам, которые есть сейчас, думаю, нет смысла тянуть, ждать лучшего будущего, - считает Антон Шабанов, независимый экономический эксперт. - Если у вас есть финансовые проблемы, понимаете, что вы в зоне риска, например, можете лишиться работы, гнаться за пока еще низкими ставками, чтобы их зафиксировать — довольно рискованно. Лучше подождать, нормализовать свое финансовое положение, и только потом влезать в ипотеку.

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