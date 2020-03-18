«Это единственное правильное решение» Little Big поддержали карантин «Евровидения»

Сбылась мечта многих противников «музыкального гей-парада». Отмена «Евровидения-2020» объединила не только тех, кто страдает от коронавируса или пытается предотвратить пандемию, но и ярых фанатов «настоящей музыки».

А вот группа Little Big решению хоть и не рада, но подчиняется. Пир во время чумы и правда выглядит немного странновато. И даже такие эпатажные ребята, как Илья Прусикин и Ко, это прекрасно понимают. Потому и призывают не паниковать, а запастись терпением.

- Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией, - сообщила группа в инстаграме. - Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!

littlebigband Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией

Шоу «Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Пока неизвестно, как пройдет конкурс в следующем году, и что за песни там будут представлены.