2020-03-18T20:27:03+03:00
Звезды

«Это единственное правильное решение» Little Big поддержали карантин «Евровидения»

Музыканты прокомментировали отмену шоу и призвали всех танцевать
Константин ГЛЫБА
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Солист Little Big Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСССолист Little Big Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Сбылась мечта многих противников «музыкального гей-парада». Отмена «Евровидения-2020» объединила не только тех, кто страдает от коронавируса или пытается предотвратить пандемию, но и ярых фанатов «настоящей музыки».

А вот группа Little Big решению хоть и не рада, но подчиняется. Пир во время чумы и правда выглядит немного странновато. И даже такие эпатажные ребята, как Илья Прусикин и Ко, это прекрасно понимают. Потому и призывают не паниковать, а запастись терпением.

- Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией, - сообщила группа в инстаграме. - Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!

littlebigbandlittlebigband
Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией
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Шоу «Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Пока неизвестно, как пройдет конкурс в следующем году, и что за песни там будут представлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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