2020-03-24T21:44:06+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Светлана Журова: Я допускаю, что какое-то количество спортсменов, которые должны были ехать на Олимпиаду в Токио, заражены

Перенос Олимпиады на год мы попросили прокомментировать известную конькобежку и депутата
Сергей КИРИЛЛОВ
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Светлана ЖуроваСветлана ЖуроваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Светлана Сергеевна, Олимпиаду перенесли. Все календари переделывать придется?

- Просто перенести все на год. Единственное, надо учесть, что спортсмены планировали свое четырехлетие, а не пятилетие подготовки. Поэтому какие-то нюансы могут возникнуть. Но при этом надо понимать, что эти нюансы у всех одинаковые с переносом. В такую же ситуацию попали все остальные. И плюс, что у молодых спортсменов появляется шанс. Например, если они только думали, что они на подходе, то через год они будут уже создать конкуренцию более серьезную тем, кто сходит или планировал уходить после Олимпиады. А так в целом понятно, что страны сейчас попросили МОК о переносе. Для меня, как для спортсменки, это понятно. Потому что ведь во многих странах очень серьезные меры карантина. И они просто не могут тренироваться. Получается, что в каких-то странах карантин более мягкий, и они тренируются. А другие не тренируются. Это же не совсем честно.

Светлана Журова про перенос олимпиады

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- Недавно разговаривал с отцом Алии Мустафиной. Он говорит, что она теперь завершит карьеру.

- Есть такой нюанс, он не очень приятный. Для тех спортсменов, у которых в планах эта Олимпиада должна была быть последней, они закончат или сейчас, без Олимпиады, или продолжат, еще год им придется тренироваться. И надеяться на следующий – 2021 год, что Олимпиада тогда состоится. Это риск. Но никто не запрещает им это делать. Вопрос, в какой они будут форме.

- Есть виды спорта, где спортсмены набирают пик формы раз в четыре года, а между Олимпиадами «спят»…

- Я не знаю такие виды спорта. Тогда они просто будут растренированы. Человек должен планировать чуть хуже или чуть лучше выступать, но все планируют просто объемы тренировок. Пик приходится на определенный год в ряде видов спорта. И от этого понятно, что спортивная форма хорошая будет именно на Олимпийский год. Но это в основном в индивидуальных видах. Это не в командных, где работают другие принципы.

- Когда вы были спортсменкой, у вас олимпийский год отличался от проходных?

- Были отличительные моменты. За год до Олимпиады, третий год был по объемам достаточно серьезный. Сразу после Олимпиады можно было чуть отдохнуть, следующий год – дать чуть побольше объем. Потом третий год – максимальный объем. И чуть отпустить себя в четвертый год. Но у меня вообще все было по-другому. Кстати, это сработало. Я вообще родила ребенка в тот год, когда как раз надо было сделать максимальные объемы. А потом стала олимпийской чемпионкой в Турине-2006. Иногда помогают и другие принципы.

- Олимпийские лицензии, которые кто-то уже получил, не придется завоевывать снова?

- Я думаю, что спортивным федерациям придется принимать решения в связи с таким нюансом. Спортсмен сейчас получил лицензию, а потом у него будет травма или еще что- то. Или он будет растренирован. Возможно, каждая федерация будет принимать свои дополнительные меры, вводить дополнительные правила для спортсменов. Думаю, это будет обсуждаться Олимпийским комитетом уже после того, как проанализируют всю ситуацию.

- Вы нас успокоили.

- Здоровье превыше всего. Я допускаю, что уже какое-то количество именно олимпийцев, которые должны были бы поехать на Олимпиаду, заражены, например, или находятся в больнице. Они в этом смысле тоже лишаются возможности не по своей вине. Думаю, что через какое-то время наверняка опубликуют информацию. И многие страны попытаются это сделать аргументом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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