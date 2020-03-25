2020-03-25T11:22:40+03:00
Звезды

Певица Слава организовала побег дочери из объятой коронавирусом Франции

Чтобы пересечь закрытые границы, девушке пришлось обратиться в российское посольство
Елена ПЕТРОВА
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Певица Слава с дочкой СашейПевица Слава с дочкой СашейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эпидемия коронавируса, изменившая мир, разлучила тысячи семей. Из-за повсеместно закрытых границ и карантина люди не могут вернуться домой к родным, переживая настоящую драму. Так, Сати Казанова ждет воссоединения с мужем-итальянцем, а дочь певицы Славы оказалась совсем одна в объятой китайской «чумой» Ницце.

Во Францию 21-летняя Александра Морозова приехала изучать язык в одном из местных университетов. Теперь же в Ницце объявлен карантин: жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости, в аптеках разобрали все маски и антисептики. На днях девушка опубликовала в соцсетях настоящий крик души, рассказав, как ей тяжело быть вдали от семьи без возможности вернуться: «Границы закрыты минимум на 30 дней. Я могла бы обратиться в посольство, но не думаю, что это безопасно с тремя пересадками (из Ниццы - в Париж, из Парижа - в Москву. – Ред.) и пассажирами, подверженными панике и вирусам».

Однако, теперь дочь певицы передумала.

- Я лечу домой, - объявила Александра подписчикам. - Просто потому, что мне здесь тяжело одной. Знаю, обещала, что не пересеку границу, не буду рисковать и все такое... Но не могу. Переживаю изоляцию в абсолютном одиночестве (в Ницце я живу с соседкой, но она уехала, поэтому в четырех стенах я нахожусь только со своими мыслями и переживаниями наедине), одиночество-сволочь… В такие моменты понимаешь, что неважно, где ты находишься, важно - что ты со своей семьей. Не судите строго и не пишите, что я могу заразиться или стать переносчиком коронавируса. Никто из нас не знает, что может произойти, я просто обещаю быть максимально острожной. Всегда считала себя сильным человеком, но сейчас могу сказать: «Мне тяжело без человеческой поддержки и любви здесь».

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Дочь певицы Славы сбежала домой из Франции
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Также девушка показала кадры из абсолютно пустого терминала аэропорта: «Жутко. Напоминает фильм о зомби-апокалипсисе», и рассказала, что прошла в Париже первую проверку на коронавирус: «Тестируют абсолютно всех, неважно, в маске ты или нет».

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Привет! Я Саша (и я не мастер селфи в Инстаграм , тем более постов #кек ). Сейчас я во Франции. Моя мама и папа в России. Мои родные сёстры, Антонина и Василиса, в России.
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В настоящий момент дочь Славы все еще находится в пути, и знаменитая мама очень боится за нее.

- Говорят, артисты должны нести людям только позитив, но мне сейчас очень грустно, - призналась поклонникам в Инстаграме Анастасия Сланевская, которая сейчас с младшей дочерью сидит на карантине в своем загородном доме. - Переживаю за свою Сашуню, мы все-таки решили вынуть ее из Франции, чтобы она переждала эпидемию дома в своей московской квартире. Мой любимый муж Анатолий сейчас в Москве по делам, и в ближайшее время мы тоже не увидимся. У меня страшный упадок сил, даже левый глаз стал плохо видеть. Простите за этот грустный эфир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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