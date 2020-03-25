2020-03-25T19:19:55+03:00
Экономика

Георгий Бовт: Внеплановая неделя «каникул» - не самый большой удар по экономике России

Известный экономист прокомментировал «КП», чем может обернуться для страны введенные Путиным дополнительные выходные
Игорь ЯКУНИН
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Предстоящая неделя объявлена президентом России выходной из-за вспышки коронавирусной инфекции.Предстоящая неделя объявлена президентом России выходной из-за вспышки коронавирусной инфекции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Президент заявил о неделе выходных (с 28 марта по 5 апреля - прим.ред.) с сохранением зарплаты для сотрудников — как это может отразиться на стране?

- По сравнению со всеми основными ударами, которые наносятся коронавирусом по экономике — этот удар отнюдь не самый большой. Тем более, когда пыль осядет, можно будет подумать о том, каким образом это компенсировать собственникам. Потом отпуск сократить - или еще что-то придумать. Не самая страшная мера. И не самая страшная потеря. Экономика все-равно замирает. Если объявить форс-мажор с закрытием предприятий — потери оказались бы больше. Когда ресторан закрывают — он говорит, что не будет платить арендные платежи. И все.

- Объявленные каникулы не подразумевают, что аренда платиться не будет?

- Пока про это ничего не сказано. Сказано про послабления по налогам — но не такие уж большие. Вообще же это выглядит попыткой снизить темпы распространения эпидемии. Если они не снизятся — будут другие меры. Без сомнения.

Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ ПУТИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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