2020-03-26T22:59:02+03:00
Звезды

"Ну что, сволочи, дома сидите все?": Лера Кудрявцева оскорбила россиян на карантине

Телеведущая отпустила острое слово в адрес тех, кто находится дома
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая отпустила острое слово в адрес тех, кто находится домаТелеведущая отпустила острое слово в адрес тех, кто находится домаФото: СОЦСЕТИ
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В связи с пандемией коронавируса практически во всех странах мира введен карантин. Россия не стала исключением. Чтобы предотвратить распространение заболевания, жители нашей страны перешли на удаленную работу. Конечно, не все могут позволить себе трудиться из дома. Так, телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена ездить на съемки.

Лера Кудрявцева не только счастливая мама двоих детей, чудесная бабушка и супруга хоккеиста Игоря Макарова. 48-летняя блондинка - востребованная телеведущая. После перенесенной в конце 2019 года операции на груди Кудрявцева не долго была на больничном. Как только врачи позволили ей выйти на работу, Лера, ни секунды не раздумывая, вернулась в строй.

Она не раз признавалась, что, порой, падает без сил после съемок. Но свою жизнь другой не представляет. На днях телезвезда разместила в блоге видео из гримерки. В кадре Лера позировала в серой узкой юбке и блузке цвета фуксии. Судя по всему артистка готовилась к съемкам.

"Ну что, сволочи, дома сидите все? А мы на работе", - неожиданно пожаловалась Кудрявцева. Кого она назвала "сволочами", зрителей или просто друзей, женщина не пояснила.

Однако в соцсетях поклонники стали бурно обсуждать увиденное и услышанное. Многие откровенно оскорбились и осудили Кудрявцеву за ее неоднозначное высказывание. Кроме того, публика обратила внимание, что телеведущая позировала без маски, в то время как ее коллеги не стали пренебрегать средством защиты.

Лера Кудрявцева назвала россиян на карантине "сволочами".

ИСТОЧНИК KP.RU

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