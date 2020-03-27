От Марии Порошиной ушел отец ее пятого ребенка

46-летняя Мария Порошина не только отличная актриса, но и заботливая многодетная мать. Мария в одиночку поднимает детей, старается обеспечить им счастливое и благополучное детство. Так вышло, что отцы ее старших детей участвуют в воспитании своих дочерей – по-разному, но участвуют. А как же папа пятого ребенка (самого младшего Андрюши)?

Отец старшей дочери Порошиной 23-летней Полины – Гоша Куценко. Он верный друг и помощник Марии: всегда участвовал в воспитании Полины, помогал материально и поддерживает до сих пор. За 17 лет брака со вторым мужем актером Ильей Древновым Мария родила трех дочерей: 14-летнюю Серафиму, 9-летнюю Аграфену и 3-летнюю Глафиру. Детей поднимала и строила загородный дом Мария Порошина, особо не полагаясь на доходы Древнова, так как зарабатывала в разы больше мужа. Жила пара не слишком дружно: то расходились, то материнское сердце не выдерживало и Мария прощала Илью – он возвращался в семью. Инициатива большой и дружной семьи принадлежала Порошиной: «Когда четвертый ребенок был только в планах, мужа одолевали сомнения - детей надо прокормить». Порошина не могла пять лет забеременеть, а когда родилась Глафира, быстро вернулась на работу.

Мария Порошина и Гоша Куценко до сих пор лучшие друзья.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Порошина выставила Древнова за порог, когда узнала о пятой беременности. Отцом ее ребенка оказался не Илья. Отношения между супругами давно оставляли желать лучшего, поэтому роман Марии на стороне подруг не удивил. Порошина подала на развод, супруги перестали и официально быть мужем и женой. Но Илья участвует в воспитании дочек – как может.

Бывший супруг Марии, актер театра «Современник» Илья Древнов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После ухода Древнова, мало что изменилось в привычном укладе жизни актрисы – она снимается в кино, играет в спектаклях, ездит на гастроли. После рождения пятого ребенка – сына Андрюши в 2019-м году, в доме у Порошиной прибавилась еще одна помощница. Мария Порошина недавно рассказала нам: «Одна замечательная няня с нами уже десять лет, другая - двенадцать. К Андрюше пришла тоже проверенная няня - она работала у Татьяны Абрамовой. Когда я отлучаюсь, то на этих прекрасных женщин можно положиться».

Бывшие любимые мужчины, отцы ее детей устроили свою личную жизнь. А что же сама многодетная звезда? Порошина работала без декрета и после пятых родов, а мамой она стала напомним - в 45 лет. Как же так? Неужели и в этот раз отец ребенка не богат, и не обеспечивает красавицу актрису, позволив хотя бы один раз отсидеться в декрете? Сама Мария Порошина только и делала, что опровергала перед родами связь с женатым другом актером Ярославом Бойко. Бойко записали в отцы, так как последние пару лет они с Порошиной колесили по России и загранице со спектаклем: жили в одних и тех же гостиницах, проводили вместе много времени. Но оба категорически опровергли внебрачную связь. Хотя если бы это было правдой – артисты никогда бы не признались. А напротив: вот так бы и стали опровергать и отвергать. Ярослав Бойко дорожит женой, они воспитывают сына и дочь, а Мария Порошина – друг семьи. Кстати, у Бойко есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской.

Мария Порошина.

В общем, роман с Бойко Мария Порошина еще до родов опровергла, а чтобы отбить у журналистов пыл искать дальше придумала: «Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живет за пределами России), ни малейшего отношения не имеет!» Выдумку с иностранным отцом малыша поддержали и близкие артистки: «Мол не знаем, кто он, кажется испанец!»

Но ни испанца, ни американца рядом с Порошиной нет. В Большой театр она ходила во время беременности на пять премьер с подругами, недавний день рождения отмечала в Израиле с коллегами, отдыхать ездила с детьми… Коллеги теперь предполагают, что любимый мужчина оставил актрису. Если раньше рассказам актрисы о счастливом романе верили, то теперь уже нет. Сейчас Мария Порошина согласилась стать участницей нового сезона телешоу «Танцы» (стартует 5 апреля на канале «Россия 1»), чтобы еще подзаработать – детей надо поднимать.

Приятельница и коллега Марии рассказывает нам: «Поддержки и мужского плеча рядом нет. Но Мария идеальная мать – у нее под контролем графики и расписания всех детей! Она знает и контролирует передвижения дочек, во сколько проснулся Андрюша, кто какую оценку получил. Гоша Куценко всегда выручает – если нужно в каких-то глобальных делах. А по мелочам она сама справляется. Конечно жаль, что Маша не вышла замуж, не может пожить беззаботно. Но она очень счастливая мама…»

В новом телешоу Мария Порошина предстанет похорошевшей, похудевшей – она быстро пришла в форму после родов и выглядит гораздо интереснее, чем 10 лет назад.