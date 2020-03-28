2020-03-28T01:04:13+03:00
Звезды

У Леры Кудрявцевой взяли анализы на коронавирус после вечеринки с Лещенко

В свете последних событий телеведущая приняла решение об экстренной самоизоляции [видео]
Елена ПЕТРОВА
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48-летняя Кудрявцева по возрасту не входит в группу риска, но решила сдать тест и отправиться в самоизоляцию48-летняя Кудрявцева по возрасту не входит в группу риска, но решила сдать тест и отправиться в самоизоляциюФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лера Кудрявцева единственная пока из гостей юбилея Аллы Крутой, где вместе с зараженным Львом Лещенко гулял весь цвет российского шоу-бизнеса, решила добровольно сдать тест на опасную заразу. Напомним, ранее с подозрением на «корону» в Коммунарку был госпитализирован Игорь Николаев. Тогда-то и стало понятно, что вирус мог «пойти по рукам» именно на том самом дне рожденья.

- Анализ будет готов через три дня, - сообщила телеведущая подписчикам в Инстаграме. - Самоизолировалась, надеюсь, результат будет отрицательным.

Между тем, 48-летняя Кудрявцева по возрасту не входит в группу риска: больше всего от COVID-19 страдают пожилые люди старше 65 лет. И таковых на дне рождения сестры продюсера Игоря Крутого было немало: Александр Розенбаум (68 лет), Александр Буйнов (70), Владимир Винокур (71), Александр Серов (66), Ирина Аллегрова (68)… Все они от общения с прессой воздерживаются, а супруга Буйнова и вовсе продолжает отрицать наличие коронавируса у Льва Валерьяновича, несмотря на то, что диагноз с разрешения пациента озвучил главный врач больницы в Коммунарке.

- Что вы несете, ну что вы все несете? - возмутилась госпожа Буйнова в разговоре с kp.ru. - Какое заражение? Что вы нас хороните, раздуваете страсти на пустом месте! Никакой коронавирус у Лещенко не подтвержден, не надо высасывать сенсации из пальца!

Между тем, состояние Льва Валерьяновича, за которого переживала вся страна, удалось стабилизировать. Как сообщила его супруга Ирина, вечером пятницы 27 марта певца перевели из реанимацию в их общую палату.

Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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