"Нет сил": молодая жена Игоря Николаева сделала заявление о его болезни

Известие о том, что Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на коронавирус, стало громом среди ясного неба. Тысячи поклонников атаковали блоги музыканта и его молодой жены Юлии Проскуряковой. В итоге избранница композитора была вынуждена выступить с заявлением о его болезни.

Юлия Проскурякова крайне редко комментирует личную жизнь и свои отношения с мужем Игорем Николаевым. Однако на фоне развернувшей паники и истерии после того, как музыкант был госпитализирован в больницу, артистка буквально взмолилась.

"Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени", - обратилась 37-летняя Проскурякова.

uliaveronika Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать

По ее словам, в настоящее время все внимание семьи сосредоточено на здоровье. "Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор. Никто из нашей семьи!", - сказала молодая жена 60-летнего артиста.

Ранее помощница Николаева подтвердила прохождение певцом теста на Covid-19. Народный артист обратился в Коммунарку с жалобами на плохое самочувствие и высокую температуру. Врачи диагностировали у звезды очаговую пневмонию.

Незадолго до этого в Коммунарку был госпитализирован и 78-летний Лев Лещенко. Сначала певцу диагностировали двустороннюю пневмонию, а потом и вовсе огорошили тем, что у него коронавирус, поместив в реанимацию. Ситуация обостряется еще и тем, что по возвращении из США и Канады, где Лещенко гастролировал, певец не отбыл положенный двухнедельный карантин. Сначала он пел и плясал на дне рождения сестры Игоря Крутого, где собрались все сливки отечественного шоу-бизнеса. А потом пришел на программу к Андрею Малахову. Обнимался и сидел за одним столом с Аркадием Укупником, Геннадием Хазановым, Ангелиной Вовк и многими другими знаменитостями.